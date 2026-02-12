ترامب يمهل إيران لغاية الشهر المقبل: علينا التوصل لصفقة وإلا فستواجه ظرفا صعبا

دعا ترامب إيران إلى التوصل لصفقة بسرعة، معتبرا أنه يمكن ذلك الشهر المقبل، فيما هددها بمواجهة ظرف صعب في حال عدم ذلك، كما وبخ الرئيس الإسرائيلي لعدم منحه العفو لنتنياهو.

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران لغاية الشهر المقبل من أجل التوصل إلى صفقة خلال المفاوضات الجارية بين البلدين، والتي بدأت الجمعة بجولة عقدت في سلطنة عمان.

وقال ترامب "علينا إبرام صفقة مع إيران وإلا فستتعرض لصدمة وستواجه ظرفا صعبا. كان على إيران إبرام اتفاق حينما وجهنا لها الضربة الأخيرة".

ونبه "يمكن التوصل لاتفاق مع إيران الشهر المقبل وينبغي أن يحدث ذلك بسرعة".

وتحدث عن اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالقول "أجريت اجتماعا جيدا معه وهو يتفهم موقفنا، والأمر يرجع لي في اتخاذ قرار بخصوص إيران".

ووبخ ترامب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قائلا "عليه أن يخجل من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو".

ولمح الرئيس الأميركي مرارا إلى إمكان القيام بعمل عسكري ضد إيران بعد حملتها الأمنية لقمع الاحتجاجات الشهر الماضي، وإن تزامن ذلك مع إعادة إطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران عبر اجتماع استضافته عُمان الأسبوع الماضي.

ورفضت إيران حتى الآن توسيع نطاق المباحثات لتتجاوز مسألة برنامجها النووي، في وقت تضغط واشنطن لطرح برنامج طهران للصواريخ البالستية ودعمها لفصائل مقاومة في المنطقة على طاولة النقاش.