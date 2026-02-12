شهيد بغارة على مركبة جنوبي لبنان والاحتلال يعلن مهاجمة عنصر بحزب الله

استهدفت غارة إسرائيلية مركبة في بلدة الطيري جنوبي لبنان ما أسفر عن وقوع شهيد، فيما أعلن جيش الاحتلال مهاجمة عنصر بحزب الله في المنطقة.

استشهد شخص مساء، الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم عنصرا بحزب الله.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية وقوع شهيد جراء الغارة الإسرائيلية، وبحسب الوكالة اللبنانية فإنه كان قد أصيب سابقا من جراء الحرب والهجمات الإسرائيلية على البلاد.

وأفاد إعلام لبناني، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة الطيري بثلاثة صواريخ.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قذيفتين مدفعيتين باتجاه أطراف بلدة مركبا، كما رصدت إطلاق قنابل مضيئة فوق بلدة رأس الناقورة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط تلة العزية في أطراف بلدة دير ميماس جنوبي لبنان؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، وصل 20 مستوطنا إلى المنطقة الحدودية مع لبنان، وفي الأثناء اقتحم اثنان منهم الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بإعادتهما، وادعى توقيفهما وإحالتهما لمتابعة الإجراءات من قبل الشرطة.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوّله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.