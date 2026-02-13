سخنين: 3 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة جراء تعرضهم للطعن

تعرض 3 شبان للطعن في مدينة سخنين ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة بينما وصفت حالة الأخير بالمتوسطة.

أصيب 3 شبان، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم للطعن في مدينة سخنين، مساء الجمعة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، وبحسب مركز "حيان" الطبي فإن طواقمه قدمت العلاجات الأولية لاثنين من المصابين وصفت حالتهما بالخطيرة، فيما قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب الثالث ووصفت حالته بالمتوسطة.

ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج، وقد عانوا من إصابات اخترقت أجسادهم نتيجة تعرضهم للطعن.

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن الخلفية أو اعتقال أي مشتبه به، في وقت تتواطأ وتتقاعس عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل تصاعد الجرائم بشكل خطير ومقلق.

وبلغت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام، 43 قتيلا بينهم 17 منذ بداية الشهر الجاري و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية وبعدها نظمت مظاهرتان قطريتان في المدينة وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات والمفارق.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.