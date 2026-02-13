يركا: المجلس المحلي يعلن الإضراب الشامل الأحد على خلفيّة جرائم القتل

أعلن المجلس المحلي في يركا إضرابًا شاملًا الأحد 15/2/2026 احتجاجًا على جرائم القتل الأخيرة. يشمل الإضراب المجلس والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال والمصانع ومعارض السيارات. ودعا الأهالي للوحدة والعمل لوقف العنف وتحقيق السلم الأهلي والالتزام الكامل بالإضراب من الجميع.

أعلن المجلس المحلي في يركا، اليوم الجمعة، الإضراب الشامل، الأحد المقبل، على خلفيّة جرائم القتل التي شهدتها البلدة، مؤخرا.

وقال المجلس في بيان أصدره، مساء اليوم، إنه "على خلفيّة جرائم القتل الأخيرة، يُعلن المجلس المحلي في يركا عن الإضراب الشامل والكامل يوم الأحد 15/2/2026".

وأكّد أن "الإضراب يشمل: المجلس المحلي، وجميع المؤسّسات التّعليميّة، بما في ذلك المدارس، والتعليم الخاص، والبساتين، والروضات، والحضانات، والحضانات البيتيّة وكل الفعاليات اللامنهجية".

كما يشمل الإضراب "جميع المرافق الصحية وصناديق المرضى، وجميع المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة، والمصانع، ومعارض السيارات من دون إستثناء".

ودعا المجلس المحليّ أهالي يركا "أولًا، إلى الوحدة والصبر، والعمل مع جميع قوى الخير والسلام والصلح في قريتنا ومجتمعنا، من أجل تحقيق الصلح والسلام الأهلي في يركا، والعمل بلا كللٍ أو مللٍ، لإيقاف نزيف الدماء فيها"، مضيفا أنه يرجو "الالتزام بالإضراب من قبل الجميع".