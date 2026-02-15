4 شهداء باستهداف مركبة بالبقاع في لبنان: الاحتلال يعلن استهداف عناصر بالجهاد الإسلامي

أسفر قصف من مسيّرة إسرائيلية عن استشهاد أربعة أشخاص إثر استهداف سيارة في مجدل عنجر بالبقاع، فيما أعلن الجيش أنه هاجم عناصر من "الجهاد الإسلامي"، ونفّذ غارة أخرى قرب المصنع على الحدود اللبنانية–السورية.

استشهد 4 أشخاص، باستهداف مسيّرة إسرائيلية لمركبة في مجدل عنجر بالبقاع شرقي لبنان، في وقت متأخر من مساء الأحد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف عناصر من "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية. كما شنّ جيش الاحتلال غارة، في منطقة المصنع، عند الحدود اللبنانية السورية.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "شنّ، قبل قليل، هجوما على عناصر من ’الجهاد الإسلامي’ الفلسطيني، في منطقة مجدل عنجر في لبنان".

كما أفادت مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيليّ شنّ "غارة على سيارة في منطقة المصنع، عند الحدود اللبنانية مع سورية".

من موقع القصف الإسرائيلي في بلدة #مجدل_عنجر في البقاع بـ #لبنان، حيث أعلن استهداف عناصر من الجهاد الإسلامي.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق الأحد، بأن "منطقة الشلالة عند أطراف بلدة عيترون، قد تعرّضت لقصف مدفعيّ معاد متقطع"، مشيرة إلى أن ذلك "تزامن ذلك مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية المعادي، باتجاه أطراف البلدة".

وفي سياق متصل، سقطت مسيّرة إسرائيليّة قرب حسينية حولا بجنوب لبنان، ولم تذكر الوكالة اللبنانية، مزيدا من التفاصيل بشأن ذلك.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن آليتين عسكريتين إسرائيليتين، توقفتا عند الحدود الجنوبية، حيث ترجل منها عدد من الجنود وقاموا بخرق "الخط الأزرق" والتوغل "لفترة وجيزة" داخل الأراضي بمنطقة الجدار – درب الحورات، جنوب شرق مدينة ميس الجبل.

وأضافت الوكالة أن الدورية انسحبت بعد ذلك وعادت إلى الجانب المقابل من الحدود.

والخط الأزرق هو الخط المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.

ويأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، والتي تسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلا عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها تل أبيب في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان، الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوّله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقّفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.