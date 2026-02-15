مصرع فتى في رهط ورجل في باقة الغربية بحادث دهس وبتدهور مركبة

مصرع الفتى مجد إبراهيم نواف الهزيل (13 عامًا) في حادث دهس برهط، كما لقي عماد عثامنة (في الخمسينات) مصرعه، إثر تدهور مركبة في باقة الغربية. وأعلنت الطواقم الطبية وفاتهما، فيما باشرت الشرطة التحقيق بملابسات الحادثين.

وأفادت مصادر محلية، بأن ضحيّة الفتى في رهط هو الفتى مجد إبراهيم نواف الهزيل، وبأن ضحية تدهور المركبة في باقة الغربية، هو عماد عثامنة وهو في الخمسينات من عمره.

الفتى مجد الهزيل، ضحية حادث الطرق بالنقب

وفي رهط بالنقب، قال طاقم طبيّ وصل إلى موقع وقوع حادث الدهس، إنه "تلقّى بلاغا عند تمام الساعة 19:21 يفيد بتعرّض فتى، وهو أحد المشاة، للدهس من قبل سيارة في مدينة رهط".

وأضاف: "وقد أكد مسعفو ’نجمة داود الحمراء’ وفاة الفتى البالغ من العمر 13 عامًا، والذي كان يعاني من إصابات جسدية متعدّدة".

وقال أحد أفراد الطاقم، إن "الفتى كان ملقىً على جانب الطريق فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا تنفُّس، ويعاني من إصابات بالغة في جسده".

وأضاف: "أجرينا له الفحوصات الطبية اللازمة، ولكن للأسف كانت إصاباته حرجة للغاية، ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاته".

وفي ما يتعلّق بالحادث في باقة الغربية، ذكرت الشرطة في بيان، أن "خبراء حوادث الطرق والشرطة في باقة الغربية، شرعوا بالتحقيق في ملابسات حادث وقع قبل قليل في المدينة".

عماد عثامنة، ضحية الحادث في باقة الغربية

وأضافت أن "تفاصيل الحادث وبحسب التحقيقات الأولية، (تشير إلى) حادث ذاتي، حيث تشير الشبهات إلى أن مركبة تدهورت باتجاه رجل ودهسته".

وذكرت الشرطة أن "طواقم الإسعاف نقلت المصاب إلى المركز الطبي ’هيلل يافي’ وهو في حالة حرجة، وهناك أُقرّت وفاته، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

ولفتت إلى أن قوّاتها "تتواجد في مكان الحادث، ويعمل المحققون على جمع الأدلة، لفهم الأسباب التي أدت إلى تدهور المركبة، ووقوع الحادث".