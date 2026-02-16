قلقيلية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني (18 عاما) في محيط الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، ما أسفر عن استشهاده.

استشهد الشاب محمد كمال شريم (18 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة.

وأفيد بأن الشاب أصيب في الصدر، ونقل إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية وهناك أعلن الطاقم الطبي استشهاده.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الإثنين، شابا من حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط في مدينة البيرة، واعتقلت الشاب سعيد أحمد أبو شلباية (28 عاما) من مخيم الأمعري، بعد أن داهمت مكان عمله في أحد المحال التجارية بالحي.

واعتقلت قوات الاحتلال الناشط والمصور أسامة مخامرة أثناء تغطيته هجمات المستوطنين في منطقة واد أبو شبان شرق يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أوقفت مخامرة خلال توثيقه هجوما نفذه مستوطنون في منطقة واد أبو شبان وقرية خلة عميرة ضمن تجمعات مسافر يطا، قبل أن تعتقله برفقة فلسطينيين آخرين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاعتقالات شملت أيضا الشاب سيف توفيق عوض، عقب هجوم مستوطنين مسلحين على رعاة أغنام ومطاردتهم في المنطقة.

ووفق الشهادات الميدانية، هاجمت مجموعة من المستوطنين الرعاة وأطلقت مواشيها داخل الحقول المزروعة بالمحاصيل الشتوية، ما أدى إلى إتلاف مساحات منها.

وأكد الشهود أن قوات الاحتلال تدخلت وقدمت الحماية للمستوطنين، قبل أن تقوم بملاحقة الفلسطينيين والناشطين واعتقال عدد منهم.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاعتقال ترافقت مع مصادرة معدات تصوير أو منع مخامرة من استكمال عمله الصحفي، في سياق متكرر يستهدف توثيق الانتهاكات في المنطقة.

وتشهد مسافر يطا تصعيدا ملحوظا خلال شباط/ فبراير 2026، شمل تسليم إخطار بوضع اليد على تل ماعين الأثري، وتخريب محاصيل زراعية، وسرقة مركبة لأحد المواطنين، إضافة إلى إصابة المواطن إبراهيم إسماعيل العدرة برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه في منطقة رجوم إعلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عمليات الهدم ورفض منح تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة، مقابل توسع البؤر الاستيطانية، ما يزيد من حدة التوتر في التجمعات السكانية جنوب الخليل.