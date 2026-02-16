لبنان: شهيد بقصف إسرائيليّ ببلدة طلوسة والاحتلال يعلن استهداف عنصر بحزب الله

استشهد شخصان في غارتين إسرائيليتين استهدفتا طلوسة وحانين جنوب لبنان، بينهم شاب قضى أمام منزله، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصرين بحزب الله، مع استمرار التوغلات والخروقات رغم سريان وقف إطلاق النار.

من موقع القصف الإسرائيليّ في لبنان، مساء الإثنين

استشهد شخص بقصف إسرائيليّ ببلدة طلوسة جنوبي لبنان، مساء اليوم الإثنين، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف عنصر بحزب الله.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم، أن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة في بلدة طلوسة - قضاء مرجعيون".

من جانبها، أكّدت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مقتضب، سقوط "شهيدين في غارتين إسرائيليتين على بلدتَي حانين وطلوسة، جنوبي البلاد".

فيديو من بلدة #طلوسة في لبنان، حيث استشهد شخص بقصف إسرائيلي، فيما أعلن جيش الاحتلال، استهداف عنصر بحزب الله.



للتفاصيل: https://t.co/Qw39otnk36 pic.twitter.com/2mc9flcbDb — موقع عرب 48 (@arab48website) February 16, 2026

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شاب لبناني في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيّرة في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الشاب محمد تحسين قشاقش "استشهد صباحا، عندما استهدفته مسيّرة معادية بغارة أمام منزله في بلدته حانين في قضاء مدينة بنت جبيل".

صورتان من بلدة #طلوسة في لبنان، حيث استشهد شخص بقصف إسرائيلي، فيما أعلن جيش الاحتلال، استهداف عنصر بحزب الله.



للتفاصيل: https://t.co/Qw39otnk36 pic.twitter.com/bsAvvfWLuV — موقع عرب 48 (@arab48website) February 16, 2026

وذكرت أن قشاقش كان يستعد لتشغيل سيارته وإلى جانبه سيارته الثانية رباعية الدفع، من أجل التوجه لنقل طلاب إلى مدارسهم، عندما وقع الاستهداف.

وأضافت: "أطلقت المسيّرة المعادية صواريخ عدة باتجاهه، ما أدى إلى استشهاده واحتراق السيارتين".

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه استهدف عنصرا من "حزب الله" في منطقة حانين بجنوب لبنان، مضيفا أنه "كان يعمل على محاولة إعادة إعمار بنى عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة حانين جنوب لبنان".

وذكر أن قواته قضت خلال الأسبوع الماضي، على ثلاثة عناصر آخرين "عملوا على إعادة إعمار بنى تابعة لحزب الله"، مضيفا: "إضافةً إلى ذلك، دمّرت القوات عددًا من المباني والآليات الهندسية التي استخدمتها المنظمة".

من جهة أخرى، توغلت قوة إسرائيلية فجرا، في أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا في قضاء بنت جبيل، وفخخت منزلا في المنطقة وفجرته، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ نهاية العام 2024، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات شبه يومية في لبنان، وخاصة على جنوبي البلاد.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوّله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.