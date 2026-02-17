استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخريْن بانفجار مخلّفات ذخيرة لجيش الاحتلال في الأغوار بالضفة الغربية

استشهد طفل وأصيب اثنان بجروح خطيرة إثر انفجار مخلفات ذخيرة إسرائيلية في الأغوار، فيما منعت القوات الأهالي من الوصول للموقع. وفي بيت لحم، أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين خلال اقتحام الرشايدة، وتعرض آخر للضرب.

استشهد طفل فلسطيني وأُصيب آخران، بانفجار مخلّفات ذخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وأفاد رئيس بلدية الجفتلك، أحمد غوانمة، بأن 3 أطفال من الجفتلك انفجرت بيهم ذخيرة من مخلفات قوات الاحتلال في منطقة فروش بيت دجن، ما أدى إلى استشهاد أحدهم، وإصابة آخريْن بجروح خطيرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت الأهالي من الاقتراب من المكان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قوّاته "توجهت قبل قليل إلى الأغوار، إثر بلاغ عن إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء اللهو بمخلّفات ذخائر من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وذكر جيش الاحتلال أن "هذه منطقة تدريبات عسكرية، وخطرة، ويُمنع دخولها منعا باتّا".

وأشار إلى أنه "سيتم التحقيق في الحدث".

مصاب برصاص مستوطنين شرق بيت لحم

وفي سياق ذي صلة، أُصيب رجل، اليوم الثلاثاء، برصاص مستوطنين، في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الرشايدة، ورعوا أغنامهم في أراضي القرية، وعندما حاول الأهالي منعهم، أطلقوا الرصاص عليهم، ما أدى إلى اصابة سلامة محمد رشايدة برصاصة في القدم.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على أيوب نجل المصاب، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.