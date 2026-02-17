السعودية ومفتي فلسطين: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال

يصادف غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان الفضيل بحسب ما أعلنت السعودية ومفتي فلسطين والديار المقدسة بعد ثبوت رؤية الهلال.

أعلنت السعودية مساء اليوم، الثلاثاء، أن غدا الأربعاء يصادف أول أيام شهر رمضان الفضيل، بعد ثبوت رؤية الهلال أثناء تحريها له.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وأعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.

وقال المفتي في بيان، إنه "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر رمضان، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها، لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غد الأربعاء 18 شباط/ فبراير لعام 2026 هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام".

كما أعلنت قطر والإمارات واليمن ثبوت رؤية الهلال وبداية شهر رمضان غدا الأربعاء، فيما أعلنت سورية والأردن وإيران تعذر رؤية الهلال على أن تكون بداية شهر رمضان فيهما يوم الخميس؛ وكانت سلطنة عمان قد أعلنت قبل أسبوع، أنّ شهر رمضان على أراضيها سيبدأ الخميس "نظرا لما أثبته علم الفلك".

ورغم تطور الحسابات الفلكية وقدرتها على تحديد بدء الشهور الإسلامية لسنين طويلة سلفا، تتمسّك المؤسسات الدينية السعودية باعتماد الرؤية بالعين المجردة كمصدر رسمي لثبوت ظهور الهلال، وهو الأمر المعمول به شرعيا منذ عهد النبي محمد الذي قرن بدء الصيام برؤية الهلال.

وتتبع الكثير من الدول الإسلامية حول العالم المملكة العربية السعودية في تحديد بدء رمضان، ما يعطي أهمية كبيرة للموعد الذي تحدده المملكة لبدء شهر الصوم.

وتعتمد السلطات السعودية على شهادات مترائين في 12 موقعا حول المملكة لتحديد ثبوت شهر رمضان في ليلة التحرّي من عدمه.

وبناء على هذه الشهادات، تصدر المحكمة العليا السعودية قرارها بخصوص حلول شهر الصوم، قبل أن يعتمده الملك.