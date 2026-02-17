ترامب يحذر إيران من "عواقب عدم إبرام اتفاق": سأكون منخرطا بالمحادثات معها

أكد دونالد ترامب مشاركته غير المباشرة في مفاوضات إيران، معربًا عن اعتقاده بأن طهران تسعى لاتفاق لتجنب العواقب. كما توقع رفع إسرائيل قيودًا عن غزة وأشار إلى إمكانية معالجة الخلاف السعودي-الإماراتي بسهولة.

أعلن الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، أنه سيكون منخرطا في المفاوضات مع إيران، اليوم الثلاثاء، بشكل غير مباشر، محذّرا طهران من عواقب عدم التوصل لاتفاق.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها لصحافيين، ليل الإثنين - الثلاثاء، إن "إيران تريد إبرام اتفاق، وسأكون منخرطا في المحادثات بشكل غير مباشر".

وأضاف الرئيس الأميركي: "لا أعتقد أن إيران ترغب في تحمّل عواقب عدم التوصل إلى اتفاق".

وذكر أن "إيران مفاوض سيّئ، وآمل أن تكون عقلانية، وأعتقد أنها تريد التوصل لاتفاق".

إسرائيل "سترفع الحظر" عن كثير من الأمور في غزة

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال ترامب، إن "إسرائيل سترفع الحظر عن كثير من الأمور في غزة، قريبا".

وأضاف: "أعتقد أن ’مجلس السلام’ سيتجاوز غزة، وسيعمل على تحقيق السلام في العالم".

وعدّ أن هناك "سلاما في الشرق الأوسط".

كما تطرّق الرئيس الأميركيّ، إلى الخلاف السعوديّ الإماراتيّ المتصاعد، بالقول: "لم أنخرط في الخلاف بين السعودية والإمارات، ويمكنني حلّه بسهولة".

وعدّت الحكومة الإيرانية، الإثنين، عشية جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة، أن موقف واشنطن من الملف النووي بات أكثر ليونة، بينما أشارت واشنطن إلى صعوبة التوصّل لاتفاق على الرغم من إبداء تفاؤلها، فيما اجتمع وزير الخارجية الإيراني بمدير وكالة الطاقة الذرية، ووزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي في جنيف، قبيل الجولة الثانية من المفاوضات.

وتُعقد، اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة، بين إيران والولايات المتحدة.

وفي السادس من الشهر الجاري، استضافت مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أميركي في المنطقة، ضد طهران.

وترى طهران أن الإدارة الأميركية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها، مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها خارج البلاد، وإدراج برنامجها الصاروخي ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، ضمن جدول المفاوضات، وهو ما ترفضه إيران، مؤكدة أنها لن تتفاوض، إلا بشأن ملفها النووي.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة، إيران، بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمّم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.