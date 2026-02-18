إضراب عامّ بكابول الخميس بعد مقتل أحمد أشقر برصاص الشرطة: والد الشاب يروي تفاصيل مقتله أمام عينيه

إعلان إضراب عامّ في كابول إثر مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة. والده وصف لحظات إطلاق النار عليه أمام عينيه، مؤكداً تهديدات الشرطة له واستخدام الغاز المسيل للدموع ضده بعد وفاة ابنه، وسط غضب واسع في البلدة.

أُعلن في بلدة كابول، مساء الأربعاء، الإضراب الشامل، الخميس، بعد مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة في كابول، فيما أكّد والده أنه كان بإمكان عناصر الشرطة إيقافه، بدلا من قتله، مشددا على أنه هُدِّد بإطلاق النار عليه إن لم يبتعد، كما أن أحد العناصر عمد إلى رشّ غاز الفلفل في عينيه.

وأعلن المجلس المحلي في بلدة كابول، مساء اليوم الأربعاء، عن إضراب عامّ وشامل، الخميس، حدادًا على مقتل الشاب.

"تعامل غير مبرَّر"

وقال رئيس المجلس المحلي في كابول، نادر طه، إن "الحادثة كان من الممكن أن تنتهي دون سقوط ضحية، مضيفا أن "الشاب لم يكن مسلحًا، ولم يشكّل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين"، ومؤكّدا أن تعامل الشرطة مع الحدث "جاء بشكل مفرط، وغير مبرّر".

ضحية القتل برصاص الشرطة، الشاب أحمد أشقر

وأشار إلى أن الإضراب يشمل كافة مناحي الحياة في البلدة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمحال التجارية، مؤكدًا أن "الموقف هذه المرة استثنائي"، رغم معارضته السابقة لخطوات الإضراب، وذلك بسبب "خطورة الحدث وتكراره خلال فترة قصيرة".

واقترح طه تنظيم مسيرة احتجاجية عقب الجنازة، تنطلق من موقع التجمع في البلدة وصولًا إلى دوار النافورة، على أن تُستكمل الفعاليات يوم الجمعة، بوقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة، بالإضافة إلى يوم توعوي في المدارس يوم الأحد المقبل، يتناول قضايا العنف والجريمة وسبل التعامل مع الشرطة، بمشاركة قسم الخدمات الاجتماعية والمستشارين التربويين، لتقديم الدعم النفسي للطلاب.

تعبير عن الغضب والحداد

من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية في كابول، وليد طه، " إن الإضراب الشامل يأتي “تعبيرًا عن الحزن والغضب ورفض ما قامت به الشرطة”، معتبرًا أن ما جرى “قتل بدم بارد”.

وأضاف أنه سيتم التركيز على عدة مسارات في المرحلة المقبلة، من بينها المسار الإعلامي لتوضيح الرواية الكاملة للأحداث، والمسار القانوني من خلال التواصل مع محامين ومؤسسات حقوقية مختصة، إلى جانب التواصل المباشر مع عائلة الفقيد لتقديم الدعم والتنسيق، بشأن أي خطوات قانونية مستقبلية.

وأكد أن الاجتماع سيبقى مفتوحًا لاتخاذ قرارات إضافية وفق تطورات الأحداث، مشددًا على أن الإضراب، الخميس، لا يعني انتهاء التحرّكات، بل قد تتبعه خطوات تصعيدية لاحقة.

فعاليات متواصلة وغضب شعبيّ

وبحسب ما تقرر في الاجتماع، يشمل الإضراب العام المدارس والمحال التجارية وكافة المرافق العامة، على أن تُنظم مسيرة بعد تحديد موعد الجنازة في حال إقامتها الخميس، أو في موعد لاحق إذا ما تأجّلت، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية يوم الجمعة، وبرنامج توعوي في المدارس يوم الأحد.

وتسود بلدة كابول حالة من الحزن والغضب عقب مقتل الشاب، فيما تتواصل الدعوات إلى تحقيق شفاف في ملابسات مقتله، ومحاسبة المسؤولين.

والد ضحية رصاص الشرطة: هدّدتني بإطلاق النار عليّ بدلا من تركي إيقافه

وروى محمد أشقر، والد الشاب القتيل برصاص الشرطة، تفاصيل مقتل ابنه أمام عينيه، وقال: كان ابني راكبا على دراجة نارية، وقد شعر بالخوف، وليست جريمة إذا لم يتوقّف".

وشدّد على أنه أبلغ عناصر الشرطة، بأنه هو سيوقف ابنه، غير أن الشرطة هدّدته، وقال أحد عناصرها: "سأطلق النار عليك إن لم تبتعد"، وبعيد ذلك، أُطلق النار على ابنه، أمامه.

وأضاف: "كان بوسعهم إيقافه، إذ ليس لديه إلى أين يذهب، وكانوا مُغلقين الشارع".

وأكّد أن عناصر الشرطة اعتدت عليه بعد مقتل ابنه، برشّ الغاز في عينيه، مشيرا إلى أن ذلك جرى، حتّى بعد إبلاغه عناصر الشرطة بأنه والد الشاب القتيل، إذ قال منهم طالبا: "دعني أطمئن على ابني من فضلك".

كما هدّدت الشرطة الوالد المكلوم قبل وبعد مقتل ابنه، وقالت له صراحة: "سنطلق عليك النار إذا لم تبتعد من هنا".

وأضاف: "لم يريدوا إيقافه، ولم يفكّروا بذلك حتّى، وكان ذلك بإمكانهم لو سعوا لذلك فعلا".

أشقر استُهدف بإطلاق النار قبل وبعد سقوطه

وأفاد شهود عيان، شاهدوا مقتل الشاب أشقر، بأن إطلاق النار استهدف الشاب، "قبل وبعد سقوطه" إثر اصطدامه بمركبة كانت مركونة على جانب الطريق، وفي حين كان مصابا بالرصاص، ومتأثرا بالاصطدام.

وأكدوا أنه كان بوسع الشرطة إيقاف الشاب، من دون قتله.

كما هاجم الأهالي الحاضرون في موقع مقتل الشاب، السلطات الإسرائيلية، وجهاز الشرطة، ووزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي سارع إلى الإعراب عن دعمه لقاتل الشاب أشقر، دقائق فقط، بعد مقتله.

وذكروا أن والد الشاب، حاول بالفعل المساعدة في إيقاف ابنه، ووقف وسط الشارع، غير أن الشرطة سارعت إلى إطلاق النار، بشكل مباشر على الشاب.

وتساءل أهال في إشارة إلى التمييز البيّن بين تعامُل الشرطة وعناصرها مع العرب واليهود: "لماذا لم يفعلوا ذلك في بني براك"، التي وقعت فيها أعمال شغب خلال الأسبوع الجاري، أسفرت عن إصابة العديد من عناصر الشرطة، وقلب وإحراق مركبة لها، بالإضافة إلى مهاجمة جنديات.

وبمقتل أشقر، ترتفع حصيلة ضحايا إطلاق النار برصاص الشرطة منذ مطلع العام إلى أربعة، بعد مقتل شام شامي من إبطن، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب. كما يُضاف إلى هذه الحصيلة الشاب شريف حديد من دالية الكرمل، الذي قُتل برصاص جندي على شارع 6.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الشرطة قوله إن "إطلاق النار نُفذ على ما يبدو باتجاه عجلات الدراجة النارية"، مضيفًا أن "من المحتمل أن تكون الرصاصة قد أخطأت الهدف، والأمر قيد الفحص لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)".

وكرّر بن غفير مزاعمه، وقال إن "الأيام التي كان يُعرَّض فيها الشرطيون للخطر من دون رد قد انتهت"، مضيفًا: "أحيي المقاتل الذي تحرك، وله دعمي الكامل. ستواصل الشرطة العمل ضد المجرمين والخارجين عن القانون من أجل فرض الحكم في جميع أنحاء الدولة".