ترامب: أمامنا 10 أيام حاسمة بشأن مسألة الاتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن "أمامنا 10 أيام حاسمة بشأن مسألة الاتفاق مع إيران"، مشيرا في الوقت ذاته إلى محادثات جيدة جرت بوساطة سلطنة عمان على جولتين الأولى في مسقط والثانية في جنيف.

وتأتي تصريحات ترامب أثناء انعقاد الاجتماع الأول لقادة "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة في واشنطن.

وأضاف "أجرينا محادثات جيدة مع إيران وينبغي إبرام صفقة ذات مغزى معهم. الأيام العشرة المقبلة ستكشف ما إن كان التوصل لاتفاق ممكنا".

وقال ترامب في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"، إنه "لقد ثبت على مر السنين أنه ليس من السهل التوصل إلى صفقة مجدية مع إيران. علينا أن نتوصل إلى صفقة مجدية وإلا ستحدث أمور سيئة".

وحذّر من أن واشنطن "قد تضطر إلى اتخاذ خطوة أبعد" في غياب اتفاق، مضيفا "ستكتشفون ذلك خلال الأيام العشرة القادمة على الأرجح".

وحضّت باريس، الخميس، واشنطن وطهران على إعطاء الأولوية للتفاوض، مشددة على أن المسار الدبلوماسي هو "السبيل الوحيد لمنع إيران بشكل دائم من الحصول على سلاح نووي".

وتنشر الولايات المتحدة قوة بحرية وجوية كبيرة في الشرق الأوسط بالتوازي مع تلويحها بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو "نتابع ما يحدث ساعة بساعة" حول إيران، موضحا أن باريس "على اتصال دائم خصوصا مع السلطات الأميركية".

وأضاف "نقول للأطراف المعنية إن الأولوية يجب أن تكون للتفاوض لأنه السبيل الوحيد لمنع إيران بشكل دائم من الحصول على سلاح نووي".

كما أكد مجددا أن فرنسا تعتقد أن تغيير النظام لا يمكن أن يحدث من خلال التدخل الخارجي.

يأتي ذلك فيما دافعت إيران الخميس عن حقّها في تخصيب اليورانيوم، غداة تحذير من الولايات المتحدة التي رأت أنّ هناك "أسبابا عدة" لتوجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلامية التي تخوض معها مفاوضات غير مباشرة ترمي للتوصل إلى اتفاق.