نتنياهو: الشرق الأوسط على مفترق طرق ومستعدون لكل سيناريو مع إيران.. كاتس: المنطقة الأمنية بغزة باقية

ذكر بنيامين نتنياهو أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حاسمة، مدعيا أن قوى متطرفة تعيد تنظيمها، ومؤكدا الاستعداد لمواجهتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومتوعدا حركة حماس بنزع سلاحها، بينما أعلن يسرائيل كاتس بقاء الجيش بغزة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الشرق الأوسط عند مفترق طرق، عادّا أن "العناصر المتطرفة تعيد تنظيم صفوفها لتحدينا مجددا"، فيما قال وزير أمنه يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيظلّ متواجدا في المنطقة الأمنية في غزة، بشكل دائم.

وقال نتنياهو في حفل تخريج دورة ضباط بالجيش الإسرائيلي، إن "الشرق الأوسط يقف على مفترق طرق، وترفض العناصر المتطرفة الاستسلام، وتعيد تنظيم صفوفها لتحدينا مجددا".

وأضاف: "نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن أنفسنا ضد أي تحدٍّ. ونعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة".

وتطرق نتنياهو إلى المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: "لقد أوضحت لصديقي الرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب، المبادئ التي، في رأي إسرائيل، ينبغي أن توجِّه المفاوضات مع إيران".

وأضاف: "نحن مستعدون لأي سيناريو. إذا هاجمتنا (إيران) فسوف يواجهون ردًا لا يتصورونه".

وفي ما يتعلّق بقطاع غزة، قال نتنياهو: "ستواجه حماس قريبًا معضلةً: نزع سلاحها بالطريقة السهلة أم بالطريقة الصعبة".

كاتس: سنتحرّك ضد أي تهديد قريبًا كان أم بعيدًا

بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، كاتس: "لقد قضينا على رأس قيادة تنظيم الحوثيين في اليمن الذي هاجم إسرائيل، وأزلنا تهديدات الإبادة عن دولة إسرائيل في العملية ضد إيران".

وأضاف: "لن نسمح بتهديدات الإبادة ضد دولة إسرائيل في المستقبل، وسنتحرك ضد أي تهديد، قريبًا كان أم بعيدًا".

وتابع: "أقول من هنا لجميع أعدائنا: لا تختبرونا ولا تختبروا عزيمتنا، فستجدون أمامكم شعبًا موحدًا، وجيشًا قويًا منتصرًا".

وذكر أن "الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، التي أعمل فيها كوزير للأمن، بالتعاون مع رئيس الأركان وقوات الجيش الإسرائيلي، قمنا بتغيير السياسة الأمنية إسرائيل"، مضيفا أن "سياسة اليوم تتمثل في المبادرة، والحسم، وإزالة التهديدات، والدفاع عن الحدود الإسرائيلية داخل أراضي العدو، ضد تهديدات التنظيمات".

وأضاف أن التنظيمات المزعومة التي ذكرها، والتواجد الإسرائيلي سيواجه التهديدات "في الجليل من داخل سلاسل الجبال في لبنان، وفي هضبة الجولان من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سورية، وفي مستوطنات غرب النقب بوجود دائم لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية داخل غزة ستدوم، وفي الضفة الغربية بوجود لقوات الجيش الإسرائيلي داخل مخيمات اللاجئين في شمال (الضفة الغربية)، بدلا من سكانها وأوكار الإرهاب الفلسطيني التي كانت موجودة هناك".

زامير: أصابعنا على الزناد أكثر من أي وقت مضى لمواجهة أي تغيير في الواقع العملياتي

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير: "عيوننا مفتوحة على جميع الاتجاهات، وأصابعنا على الزناد، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة أي تغيير في الواقع العملياتي".

وذكر أن "من يحاول اختبار عزيمتنا، سيواجه قوة ستدفعه ثمنًا باهظًا وفوريًا".

وقال إنه "في هذه الأيام، يشرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ الخطة الجديدة متعددة السنوات المصممة للسنوات الخمس المقبلة، تحت اسم ’حوشان’، وانطلاقًا من هذا المبدأ، تسعى إلى تحقيق التماسك الكامل بين جميع فروع الجيش الإسرائيلي ومكوّناته البشرية النظامية والدائمة والاحتياطية؛ للعمل معًا كجسد واحد لتحقيق هدف مشترك، ونحن بحاجة إلى الجميع، من جميع أنحاء البلاد. وليس لدينا خيار التخلّي عن أي جزء من الشعب".