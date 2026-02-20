3 شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية مبنى في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان ما أسفر عن وقوع 3 شهداء، فيما ادعى جيش الاحتلال مهاجمة مقر تستخدمه عناصر حماس.

من المكان المستهدف في مخيم عين الحلوة

استشهد 3 أشخاص على الأقل مساء اليوم، الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر من حماس بوقوع 3 شهداء حتى الآن جراء الغارة الإسرائيلية، وقالت إن المبنى المستهدف عبارة عن مقر للقوة الأمنية المشتركة وليس مقرا لحماس؛ بحسب ما نقل عنها "التلفزيون العربي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب تزامنا مع الغارة، إنه هاجم الموقع بادعاء استخدامه كمقر من قبل عناصر حماس في المخيم.

من المكان الذي استهدف بغارة إسرائيلية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان



وأوردت الوكالة اللبنانية، أن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي حطين في مخيم عين الحلوة بثلاثة صواريخ".

ويأتي ذلك فيما يعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي تنفيذ هجمات داخل الأراضي اللبنانية، يقول إنها تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ نهاية العام 2024، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات شبه يومية في لبنان، وخاصة على جنوبي البلاد.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوّله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.