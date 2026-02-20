مصرع شابين في حادث انقلاب مركبة على شارع 6 قرب مدينة الطيبة

لقي شابان، في الثلاثينيات من عمريهما، مصرعيهما في حادث انقلاب مركبة على شارع 6 قرب مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي؛ بعد انتصاف ليل الخميس – الجمعة.

كما أسفر الحادث عن إصابة رجل وامرأة بجروح وصفت بالخطيرة، نقلا على إثرها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج بعد تقديم العلاجات الأولية لهما.

من مكان حادث انقلاب المركبة على شارع 6 قرب مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، الذي أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخر وامرأة بجروح خطيرة



وذكر أفراد الطاقم الطبي، أنه "رأينا مركبة محطمة وقد انقلبت رأسا على عقب، وبداخلها 4 مصابين بينهم اثنان فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس وعانيا من إصابات بالغة الخطورة في جسديهما".

وأضافوا أنه "خلال أعمال تخليص معقدة من قبل طواقم الإطفاء، أجرينا لهما فحوصات طبية إلا أن إصابتهما كانت بالغة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان. في المقابل قدمنا علاجات أولية منقذة للحياة لرجل وامرأة في الثلاثينيات من عمريهما ونقلناهما إلى المستشفى وهما بحالة خطيرة".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

يذكر أن 59 شخصا بينهم 23 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت في شوارع البلاد منذ مطلع العام 2026؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".