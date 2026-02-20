مصرع 3 شبّان بحادث طرق قرب سخنين وإصابة آخريْن

أسفر حادث سير عند مفترق الجميجمة قرب سخنين عن مصرع ثلاثة شبان في الثلاثينيات متأثرين بإصابات بالغة. كما أُصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة وشاب عشريني بجراح متوسطة، ونُقلا إلى مركز الجليل الطبي بنهريا، لاستكمال العلاج.

لقي 3 شبّان مصارعهم، بحادث طرق وقع عند مفترق الجميجمة، غرب مدينة سخنين، اليوم الجمعة.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى موقع وقوع الحادث، أنه "تلقّى بلاغا عن حادث سير على الطريق السريع 805 بالقرب من تقاطع ’يوفاليم’ (الجميجمة قرب سخنين)، وقد أكد مسعفو منظمة نجمة داود الحمراء وفاة ثلاثة شبّان، في الثلاثينات من العمر، نتيجة إصابات متعددة في أجهزة الجسم".

من موقع حادث الطرق

وأضاف أنه "قدّم العلاج الطبي لاثنين من المصابين، وأحالهما إلى مركز الجليل الطبي في نهريا، وهما: رجل في الخمسينات من عمره بحالة خطيرة، وفاقد للوعي، ويعاني من إصابات متعددة في أجهزة الجسم، وشاب في العشرينات من عمره بحالة متوسطة، ويعاني من إصابات متعددة في أجهزة الجسم".

من موقع حادث الطرق

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "شاهدنا سيارة محطمة تمامًا، وبداخلها شابان فاقدان للوعي، بلا نبض ولا تنفس، مصابان بجروح بالغة".

وأضاف أنه "على بُعد نحو 15 مترًا، خلف الحاجز، شاهدنا شابا آخر ملقى في قناة تصريف مياه، وفاقدًا للوعي أيضًا".

وتابع: "أجرينا فحوصات طبية، ولكن للأسف كانت إصابات الثلاثة بالغة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إعلان وفاتهم".

وذكر أنه "في الوقت نفسه، قدمت فرق إضافية من نجمة داود الحمراء، وصلت إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية المنقذة للحياة لشخصين مصابين، أحدهما رجل في الخمسينات من عمره مصاب بجروح خطيرة، والآخر شاب في العشرينات من عمره مصاب بجروح متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى".