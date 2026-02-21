مصرع شاب من الناصرة في حادث بين دراجة نارية وسيارة

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 79 قرب الناصرة عن مصرع سائق الأولى وهو من سكان المدينة.

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 79 قرب مدينة الناصرة، بعد عصر السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للشاب، كما قدم العلاجات الأولية لمصابة من المركبة وصفت حالتها بالطفيفة، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى الإيطالي والمستشفى الإنجليزي لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة الشاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إنه "رأينا سائق الدراجة النارية وهو فاقد للوعي وبلا نبض وتنفس وعانى من إصابات خطيرة في جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة حرجة. كما قدمت طواقم أخرى العلاجات الأولية لمصابة بحالة طفيفة ونقلتها إلى المستشفى".

يذكر أن 60 شخصا بينهم 26 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري، من ضمنهم 14 سائق دراجة نارية؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".