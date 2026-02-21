إطلاق نار كثيف وإلقاء قنبلة على منزل في كفر كنا: 4 مصابين أحدهم بحالة خطيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح نتيجة تعرض أحدهم لإطلاق نار بينما الآخرون إثر إلقاء قنبلة على منزل بواسطة طائرة مسيّرة، وذلك بعيد سلسلة من حوادث إطلاق النار الكثيفة التي شهدتها البلدة وإطلاق مناشدات من الأهالي بالتدخل واحتواء التوتر.

أصيب 4 أشخاص مساء، السبت، بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في بلدة كفر كنا، فيما أفيد بوقوع إطلاق نار كثيف بالتزامن في عدة أحياء بالبلدة.

وفي التفاصيل، أفيد بأن أهالي البلدة أطلقوا نداءات ومناشدات في الساعات الأخيرة من أجل التدخل واحتواء التوتر الحاصل نتيجة وقوع عدة حوادث إطلاق نار في البلدة.

سقف منزل تضرر إثر إلقاء قنبلة بواسطة مسيّرة

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن شخصا تعرض لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة، فيما ألقيت قنبلة بواسطة طائرة مسيّرة على منزل ما أسفر عن إصابة أفراد عائلة واحدة بجروح متفاوتة، مع إلحاق أضرار في الممتلكات.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بتعامل طواقمها مع 4 مصابين عانوا من إصابات نافذة في أجسادهم، بينهم شاب (30 عاما) بحالة خطيرة و3 آخرون من ضمنهم مسن (80 عاما) وامرأة (40 عاما) وشابة (18 عاما) وصفت حالتهم بالمتوسطة.

وقال البراميديك أنس عواودة، إنه "جرى توجيهنا إلى 4 مصابين عانوا من إصابات اخترقت أجسادهم، بينهم شاب كان بوعيه وأصيب بجراح خطيرة، إذ قدمنا العلاجات الأولية المنقذة للحياة لهم ثم نقلناهم إلى المستشفى وهم بحالة مستقرة".

