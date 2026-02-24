54 قتيلا عربيا منذ مطلع العام: مقتل شاب في بلدة الرامة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة الرامة عن مقتل شاب (25 عاما)، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 54 قتيلا.

قتل الشاب أدهم حرب (25 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة الرامة بمنطقة الشاغور مساء الثلاثاء، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 54 قتيلا مع استمرار تقاعس السلطات والشرطة الإسرائيلية.

ووصل طاقم طبي إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية أدهم حرب

وقال المضمد شربل عاصي، إنه "وصلنا إلى مكان جريمة مروّعة، إذ كان شاب (25 عاما) فاقدا للوعي وعانى من إصابات اخترقت جسده، وقد أجرينا مراجعة طبية أولية ولاحظنا أنه بلا علامات حياة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاة المصاب في المكان".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب وتواطؤها مع الجريمة المنظمة.

54 قتيلا عربيا منذ مطلع العام بينهم 28 هذا الشهر

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 54 قتيلا، بينهم 28 منذ بداية الشهر الجاري، و26 خلال كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن بين الضحايا 4 أشخاص برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتَيان دون سنّ 18 عامًا.

ويشهد المجتمع العربي احتجاجات شبه يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية، وأعقبتها مظاهرتان قطريتان في سخنين وتل أبيب، إضافة إلى قافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلا عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.