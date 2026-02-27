النقب: مصرع شاب وإصابة خطيرة لآخر في حادثي انقلاب مركبتين

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث انقلاب سيارة على شارع 325 شرق مدينة رهط، وأصيب شاب آخر بجراح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة في حادث انقلاب مركبة أخرى على شارع 80 قرب بلدة كسيفة، مساء الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي الحادث شرق رهط، وصل طاقم طبي إلى المكان ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة شاب، وتقديم العلاجات الأولية لفتى (16 عاما) عانى من إصابة طفيفة في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال أفراد من طاقم "نجمة داود الحمراء" الطبي، إن "السيارة انقلبت في منطقة بجانب الشارع، إذ أن أحد المصابين عانى من إصابة بالغة الخطورة وتواجد قرب السيارة وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس، وقد أجرينا له عمليات إنعاش لكن إصابته كانت حاجة واضطررنا لإعلان وفاته في المكان. أما المصاب الثاني كانت إصابته طفيفة وترجل في المكان وقد جرى نقله إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة بعد تقديم العلاجات الأولية له".

وقبيل هذا الحادث، انقلبت مركبة أخرى على شارع 80 قرب بلدة كسيفة، ما أسفر عن إصابة شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال البراميديك تامر أبو النجا، إن "المصاب كان عالقا داخل المركبة إثر انقلابها داخل قناة بعمق مترين وهو يعاني من إصابة خطيرة، وقد قمنا بتقديم العلاجات الأولية له أثناء تخليصه من المركبة بمساعدة عابري سبيل، ثم أدخلناه لسيارة العلاج المكثف ونقلناه إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادثي الطرق الذاتيين والمنفصلين.

يذكر أن 68 شخصا بينهم 32 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام؛ وفق آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".