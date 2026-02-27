ترامب لا يستبعد القوة العسكرية: لست راضيا عن إيران ولم أتخذ قرارا بعد

لم يستبعد ترامب استخدام القوة العسكرية ضد إيران في حديثه غداة جولة المفاوضات الثالثة في جنيف، مشيرا إلى أنه غير راض عنها وأنه ستكون المزيد من المحادثات اليوم الجمعة، موضحا أنه يريد التوصل لصفقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء، الجمعة، إنه غير راض عن إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأنها، وذلك غداة جولة المفاوضات الثالثة التي جرت بينهما في جنيف ومع تواصل التوتر بين البلدين وفي المنطقة.

وتحدث عن إجراء المزيد من المحادثات المتوقعة اليوم الجمعة في إشارة على ما يبدو إلى وصول وزير خارجية سلطنة عمان لواشنطن، موضحا أنه يريد التوصل لصفقة وأنه لا يمكن لطهران امتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب "سنجري محادثات إضافية اليوم لكنني لست سعيدا. سيكون من الجيد أن يتفاوض الإيرانيون بحسن نية لكنهم حتى الآن لم يصلوا إلى ذلك".

واعتبر أنه "سيكون من الذكاء أن تبرم إيران اتفاقا".

ونشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات، إحداهما "جيرالد فورد"، الأكبر في العالم، والتي يُنتظر وصولها قبالة السواحل الإسرائيلية بعدما أبحرت الخميس من قاعدة عسكرية في جزيرة كريت اليونانيّة.

وأجلت العديد من الدول، الجمعة، دبلومسييها من إيران وإسرائيل، وطلبت من مواطنيها مغادرة وتجنب السفر إليهما.

وتأتي التطورات بعد يوم على جولة محادثات ثالثة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية في جنيف، اعتبرت محاولة أخيرة لتجنب الحرب رغم تراجع التفاؤل الذي ساد الخميس بعدما دعت طهران واشنطن الجمعة إلى "تجنب أي خطوات غير محسوبة والمطالب المبالغ فيها" في المفاوضات.

وهددت إيران بمهاجمة قواعد أميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم، وقد يؤدي التصعيد إلى مشاركة إسرائيل أيضا. وخاض البلدان حربا استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو 2025.