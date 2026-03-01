الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 100 ألف من جنود الاحتياط بظل الحرب على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء 100 ألف من جنود الاحتياط ضمن حربه ضد إيران،، لتعزيز الجاهزية في الشمال والوسط والجنوب، وتعزيز الأمن والهجوم على الحدود مع سورية ولبنان وغزة، وفتح غرف عمليات لضمان أمن السكان وتوفير دعم لوجستي كامل للقوات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استدعى حتّى الآن، 100 ألف من جنود الاحتياط، بظل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "يستعد لاستيعاب نحو 100 ألف جندي احتياط، تم استدعاؤهم، ليكثف الجيش استعداداته في كافة القطاعات في إطار عملية ’زئير الأسد’".

وأضاف أنه "يتم تدعيم القوات الدفاعية ومكونات الدفاع والهجوم في قطاع مسؤولية قيادة المنطقة الشمالية"، مشيرا إلى أنه "تم تدعيم القوات في جميع المواقع الحدودية وفي منطقة التأمين في جنوب سورية ولبنان".

و"تم فتح غرف عمليات في التجمعات السكانية في قطاع المسؤولية لغرض وضع صورة موقف واتخاذ قرارات سريعة على الأرض، لضمان أمن سكان الجليل والجولان"، وفق بيان الجيش.

وذكر الجيش أن "قيادة المنطقة الوسطى، تدعّم القوات، وتركّز الجهود على العمل الهجومي لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك تم تدعيم قوات الحماية في التجمعات السكانية في قطاع المسؤولية وعلى الحدود الشرقية وعلى خط التماس، ناهيك عن تدعيم وحدات التدخل السريع، مع الحفاظ على تواصل مستمر مع المجالس المحلية في قطاع المسؤولية".

وأضاف أنه "في قيادة المنطقة الجنوبية، تواصل القوات أعمالها (وخروقاتها المتواصلة) في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة".

وذكر أنه "في الوقت نفسه تم تدعيم القوات على امتداد الحدود الغربية والشرقية، دفاعًا عن سكان الجنوب، ووادي عربة، وإيلاتن والنقب الغربي".

وأشار الجيش الإسرائيلي في البيان إلى أنه "في البلدات المحاذية للحدود، تم تفعيل أقسام الحماية".

وأضاف أن قواته "تبقى منتشرة وجاهزة، وسيوفر الجيش كافة الإمكانيات اللوجستية المطلوبة لجنود الاحتياط، لتوفير أمثل الظروف لعملهم".