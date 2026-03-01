نتنياهو: نضرب بقلب طهران بقوة ستزداد أكثر بالأيام المقبلة؛ ترامب: وافقت على التحدث مع إيران

أعلن بنيامين نتنياهو مواصلة ضرب طهران تصاعديا بعد اغتيال علي خامنئي، مؤكدا تسخير كامل قوة الجيش بدعم أميركي. من جانبه، أشاد دونالد ترامب بالعمليات، معلنا مقتل 48 قائدا إيرانيا ومعرفة الأهداف المتبقية، بتصريحات تأتي وسط سقوط قتلى في إسرائيل.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن تل أبيب ستواصل ضرب العاصمة الإيرانية، طهران، بشكل متصاعد، خلال الأيام المقبلة، بعد اغتيال المرسد الإيراني الأعلى، علي خامنئي.

وذكر الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، أنه لا يمكن لأحد أن يصدق النجاح الذي نحققه، فقد قُتل 48 قائدا إيرانيا دفعة واحدة".

وأضاف ترامب، بحسب ما نقلت عنه "فوكس نيوز": "نعرف كم هدفا تبقى في إيران".

ونقلت "شبكة سي أن بي سي"، عن ترامب، قوله إن "العمليات العسكرية في إيران متقدمة على الجدول الزمني المقرر لها".

وفي حديث لـ"ذا أتلانتك" قار ترامب، إن "إيران تريد التحدث وقد وافقت على ذلك"، مضيفا أنه "كان بإمكان الإيرانيين إبرام اتفاق في وقت أبكر، وقد بالغوا في المراوغة".

وفي السياق ذاته قال إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار، ووافقت على ذلك، وسأتحدث معهم".

وقال نتنياهو من على مبنى وزارة الأمن الإسرائيلية "كرياه" في تل أبيب: "لقد قضينا على الديكتاتور خامنئي وعشرات من كبار مسؤولي النظام القمعي، وقواتنا تضرب الآن بقلب طهران بقوة متزايدة، ستزداد أكثر في الأيام المقبلة".

وأضاف: "انتهيتُ للتو من اجتماع مع وزير الأمن ورئيس الأركان ورئيس الموساد، وقد أصدرتُ تعليمات بمواصلة (الحرب)؛ بالأمس، قضينا على الدكتاتور خامنئي. ومعه، قضينا على عشرات من كبار مسؤولي النظام القمعي".

وتابع: "قواتنا الآن تضرب قلب طهران بقوةٍ متزايدة، ولن تزداد في الأيام المقبلة، إلا قوة".

وذكر نتنياهو "لكنها أيام عصيبة، بالأمس هنا في تل أبيب، واليوم في بيت شيمش، فقدنا أعزاءً"، في إشارة إلى مقتل وإصابة العشرات بسقوط صاروخ بشكل مباشر في بيت شيمش.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "نحن نخوض معركة نُسخّر فيها كامل قوة الجيش الإسرائيلي، كما لم نفعل من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا؛ كما نُسخّر لهذه المعركة، مساعدة الولايات المتحدة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والجيش الأميركي".

وأضاف أن "هذا التضافر في الجهود، يُتيح لنا تحقيق ما كنتُ أطمح إليه منذ زمن؛ أربعون عاما، لضرب النظام (الإيراني) ضربة قاضية. هذا ما وعدت به، وهذا ما سنفعله".