الضفة: شهيدان شقيقان وإصابات في هجوم للمستوطنين على قرية قريوت

هاجم مستوطنون قرية قريوت جنوب نابلس وأطلقوا النار على منازل المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

أحد المصابين إثر هجوم المستوطنين في سيارة الإسعاف

استشهد شقيقان وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص وهجوم المستوطنين على بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشهيدين هما محمد طه معمر (52 عاما) أصيب بطلق ناري في الرأس، وفهيم طه معمر (48 عاما) أصيب بطلق ناري في الحوض.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين جنوبي قريوت، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين ومنازلهم.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع مصاب (53 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، وآخر (45 عاما) أيضا بالرأس، وشاب (30 عاما) في الكتف، وآخر (32 عاما) في الركبة، بالإضافة إلى إصابة فتى (15 عاما) بالرصاص الحي بالكتف.

إلى ذلك، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر، إن شابا (18 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها للمخيم منذ ساعات الفجر، إذ داهمت منازل عدة هناك، وقامت بتفتيشها، وتجري تحقيقات ميدانية مع المواطنين.