ترامب: إيران أرادت التفاوض فقلت لقد فات الأوان

قال دونالد ترامب إن التفاوض مع إيران أصبح متأخرًا بعد تدمير قدراتها العسكرية، مؤكدًا امتلاك بلاده مخزونًا ضخمًا من الذخائر يتيح خوض حروب طويلة بتصريحات تأتي مع استمرار العمليات الأميركية الإسرائيلية ورد طهران الصاروخي وسط تصاعد المواجهة.

صورة ضخمة للمرشد الإيراني الذي اغتيل، في طهران (Getty Images)

قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "فات الأوان" لللتفاوض مع إيران، وذلك في ظلّ تصعيد إسرائيلي أميركي مستمر للحرب.

وذكر ترامب أن "إيران خسرت دفاعها الجوي، وقواتها الجوية، وبحريتها، وقادتها، ثم أرادت التفاوض، فقلت لقد فات الأوان".

وقال ترامب، إن بلاده يمكنها خوض حروب "إلى الأبد" وتمتلك مخزونا "غير محدود تقريبا" من الذخيرة المتوسطة والعالية.

وأضاف ترامب في هذا الصدد، مساء أمس الإثنين، أن "مخزونات الذخيرة الأميركية لم تكن بهذا الحجم من قبل، لدينا مخزونا غير محدود تقريبا من الأسلحة".

وذكر ترامب أنه يمكن خوض حروب "إلى الأبد وبنجاح كبير" باستخدام الذخائر الموجودة فقط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المخزونات الحالية، لا تزال "دون المستوى المطلوب".

وشدد على أن العديد من الأسلحة الأمريكية عالية الجودة مخزنة في دول أخرى.

ومنذ السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أميركية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب حزيران/ يونيو 2025.