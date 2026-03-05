ترامب يقول إنه يجب أن ينخرط باختيار الزعيم الإيراني المقبل ويهاجم هرتسوغ بشأن نتنياهو

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يجب أن يشارك في اختيار الزعيم الإيراني المقبل، كما هاجم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاف هرتسوغ بشدّة على خلفيّة عدم منح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عفوا، حتّى الآن، عادّا أن هذه الخطوة يجب أن تُتخَذ اليوم.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يجب أن يشارك في اختيار الزعيم الإيراني المقبل، كما هاجم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ بشدّة على خلفيّة عدم منح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عفوا، حتّى الآن، عادّا أن هذه الخطوة يجب أن تُتخَذ اليوم.

وذكر ترامب، الخميس، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12، إن "على هرتسوغ أن يعفو عن نتنياهو اليوم".

ووفقًا له، فإن هرتسوغ "شائن"، وأنه "وعده خمس مرات بالفعل، بأنه سيفعل ذلك".

نجل شاه إيران المخلوع: أي خليفة لخامنئي سيكون غير شرعي

وفي سياق ذي صلة، أكد رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، اليوم الخميس، أن أي شخص يخلف المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي على رأس الجمهورية الإسلامية سيكون غير شرعي.

وكتب عبر موقع "إكس"، أن "أي شخص سيُرشح (...) سيكون مفتقرا إلى الشرعية، وسيُعتبر متواطئا في الحصيلة الدامية لهذا النظام وقادته المجرمين، (مؤسس الجمهورية الإسلامية) الخميني، وخامنئي".

وقُتل خامنئي في بداية حرب اندلعت السبت بضربات إسرائيلية وأميركية على مقر إقامته في طهران.

وقال رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة والذي يُقدِّم نفسه كبديل لقيادة إيران إن "النصر قريب".

وبدأت إيران الأحد عملية اختيار خلف لخامنئي الذي قاد الجمهورية الاسلامية منذ العام 1989، ويُعدّ نجله مجتبى خامنئي من أبرز المرشحين لخلافته.

كما يُطرح اسم حسن الخميني، حفيد الخميني، كخليفة محتمل للمنصب.

وناشد رضا بهلوي الخميس "جميع المسؤولين السابقين والحاليين في الجمهورية الإسلامية الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأمة احترام إرادة الشعب". وقال "تخلّوا عن السلطة فورا ومن دون عنف".

وبعد مقتل المرشد الأعلى، تولى مجلس قيادة انتقالي إدارة البلاد إلى أن ينتخب مجلس الخبراء قائدا دائما.

وتضمّ القيادة الانتقالية الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور، علي رضا أعرافي.

