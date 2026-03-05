رئيس الأركان الإسرائيليّ: ننتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب بإيران ولدينا تحركات مفاجئة إضافية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الانتقال إلى مرحلة قتالية جديدة ضد إيران بعد تحقيق تفوق جوي وتدمير جزء كبير من الدفاعات ومنصات الصواريخ. وأكد التحضير لخطوات مفاجئة إضافية، مع استمرار العمليات أيضا في لبنان.

رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، خلال كلمته الخميس

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، مساء الخميس، في أول كلمة يلقيها للإسرائيليين، منذ بدء الحرب على إيران، السبت الماضي، إن جيشه ينتقل إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مشيرا إلى أن لديه "تحرّكات مفاجئة إضافية".

يأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب تواصل توجيه الضربات في إيران وفي لبنان، عادّا أن "الإنجازات كبيرة"، إلا أن "العمل لا يزال متعددا" وطويلا.

وذكر زامير أن إسرائيل نجحت في ضرب منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مشيرا إلى أنه "بعد إتمام المرحلة الافتتاحية المفاجئة للضربة، والتي حققنا خلالها تفوقًا جويًا وضربة لمنظومة الصواريخ الباليستية، ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من، إذ سنزيد من إلحاق الضرر بأُسُس النظام، وقدراته العسكرية".

وقال: "لدينا تحركات مفاجئة إضافية، لا أنوي الكشف عنها، وسنلاحق عدونا، وسنقبض عليهم جميعهم".

وأضاف زامير: "في غضون 24 ساعة، مهّد طيارونا الطريق إلى طهران، وقد دمرنا نحو 80% من منظومات الدفاع الجوي، وحققنا تفوقًا جويًا شبه كامل في سماء إيران".

وأشار إلى "تعطيل وتدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية".

وأضاف أنه "في عملية متزامنة، نجرّد النظام من قدراته العسكرية، وندفعه إلى نقطة عزلة وضعف إستراتيجيين لم يسبق لها مثيل، وهذا تعاون تاريخي؛ أقوى جيشين في العالم يسيطران على سماء أكبر دولة إرهابية في العالم"، على حدّ وصفه.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إنه "كلما طال انتظارنا للعملية، دخلت إيران منطقة الحصانة، وازداد الخطر".

"تعميق خطّ السيطرة" في لبنان

وفي ما يتعلق بالحرب على لبنان، قال إن حزب الله "ارتكب خطأ إستراتيجيًا، وخلافًا لمصالح الشعب اللبناني، واختار الانضمام إلى المعركة، وهو يدفع ثمنًا باهظًا لذلك".

وأضاف: "نحن نشن هجومًا قويًا على الجبهة وفي عمق لبنان؛ لقد أمرت قوات الجيش الإسرائيلي بالتقدّم، وتعميق خطّ السيطرة على الحدود، مع تمركزها في نقاط رئيسية في جنوب لبنان".