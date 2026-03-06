الأمم المتحدة تعلن الحرب في الشرق الأوسط "أزمة إنسانية كبرى"

قال رئيس قسم الطوارئ ومنسق شؤون اللاجئين الإقليمي في المفوضية، إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط حالة طوارئ إنسانية كبرى، تتطلب استجابة فورية في أنحاء المنطقة".

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن الحرب في الشرق الأوسط، تشكّل حالة طوارئ إنسانية كبرى، مؤكدة على ضرورة الاستجابة الفورية لها.

وقال رئيس قسم الطوارئ ومنسق شؤون اللاجئين الإقليمي في المفوضية، أياكي إيتو، للصحافيين في جنيف، إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط حالة طوارئ إنسانية كبرى، تتطلب استجابة فورية في أنحاء المنطقة".

دعوة إلى تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية على لبنان

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى إجراء تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية المميتة التي استهدفت لبنان لتحديد مدى توافقها مع القانون الدولي.

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن "الأثر المدمر لهذا النزاع المتجدد بات جليا أمام أعيننا، إذ يدفع المدنيون ثمنا باهظا".

وأضافت أنه "يجب إجراء تحقيقات فورية وشاملة، ولا سيما لتحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد احترمت مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات".

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع على "إعطاء فرصة للسلام"

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء "فرصة للسلام" في الشرق الأوسط وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السادس من الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين إن "على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي والمزيد من القصف والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد".

وأضاف "أدعو الدول المعنية إلى التحرك فورا لخفض التصعيد وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع".

وتابع "لا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين".

وجاءت تصريحاته بموازاة هجمات جديدة طالت إيران ولبنان، الجمعة، مع توعّد إسرائيل بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة.

وقد جرّت هذه الحرب قوى عالمية وأحدثت اضطرابا في قطاعي الطاقة والنقل العالميين، ونشرت الفوضى حتى في مناطق كانت تنعم بالسلام في هذه المنطقة المضطربة.

وأعرب تورك عن قلقه بشكل خاص إزاء الوضع في لبنان معتبرا أنه "يتحول إلى بؤرة توتر رئيسية".

وقال "أشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة عقب هجمات حزب الله على إسرائيل، وردّ إسرائيل العنيف، فضلا عن أوامر الإخلاء الواسعة التي أجبرت مئات آلاف الأشخاص على الفرار من ديارهم".

وأضاف "أدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية".

وأسف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إزاء "زرع البلبلة حول القانون الدولي" و"استهزاء البعض علنا بالقيم الأساسية لإنسانيتنا المشتركة".

وتابع "بالنظر إلى حجم هذه الأزمة، أدعو رؤساء الدول والحكومات في أنحاء العالم إلى الالتزام بشكل قاطع بالدفاع عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة نفسه".

وقال "لا يمكننا تحمل المزيد من بؤر التوتر".