ترامب: لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط

أكد دونالد ترامب أن أي تسوية مع إيران مشروطة بـ"الاستسلام غير المشروط"، فيما أفاد البيت الأبيض بتراجع هجماتها الصاروخية بنسبة كبيرة، ومعلنا التنسيق مع شركاء إقليميين لإعادة الاستقرار ودعم الاقتصاد الإيراني مستقبلا بعد تغيير القيادة.

قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران، سوى "الاستسلام غير المشروط".

جاء ذلك في منشور كتبه ترامب، اليوم، وقال فيه إنّه "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران، إلا الاستسلام غير المشروط"، بعدما أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن "هجمات إيران الصاروخية الباليستية، انخفضت بنسبة 90%"، مشيرا إلى أن ترامب "على اتصال وثيق بجميع شركائنا الإقليميين".

وأضاف ترامب أنه "بعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين، سنعمل مع العديد من شركائنا لإنقاذ إيران من حافة الهاوية".

وتابع: "سنعمل مع الحلفاء والشركاء على إنقاذها من حافة الانهيار، وتعزيز اقتصادها".

"العملية في إيران تسير بشكل ممتاز"

وذكر ترامب أن "العملية في إيران تسير بشكل ممتاز، ونبلي بلاء حسنا للغاية".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار الطاقة، مؤقت وستعود للانخفاض قريبا".

خريطة تفاعلية: دائرة الحرب في المنطقة؛

وقال الرئيس الأميركي: "دمرنا البحرية الإيرانية، ولم تعد إيران قادرة على فعل ما كانت تفعله في السابق".

وأشار إلى أن "دول الخليج تقاتل، وإيران ارتكبت خطأ فادحا بشنها هجمات ضدها، والإمارات ستجمد الأصول الإيرانية".

الرئيس الإيراني يقول إن بعض الدول "بدأت جهود وساطة" لإنهاء الحرب

في المقابل، وقبل أن يكتب ترامب منشوره، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بعض الدول بدأت جهود وساطة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه شدّد على أن أي جهود مماثلة يجب أن تتوجه إلى الجهة التي بدأت الحرب.

وكتب بزشكيان في منشور عبر منصة "إكس"، أن "بعض الدول قد بدأت جهود وساطة. فلنكن واضحين: نحن ملتزمون بسلام دائم في المنطقة، لكننا لا نتردد في الدفاع عن كرامة أمتنا وسيادتها".

وأضاف "يجب أن تتناول الوساطة أولئك الذين قلّلوا من شأن الشعب الإيراني وأشعلوا أنه هذا النزاع".

ورفض مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون "صلاحيات الحرب" الهادف إلى إخضاع هجمات الرئيس دونالد ترامب على إيران لموافقة الكونغرس.

وصوت 212 نائبا في مجلس النواب، المجلس الأدنى في الكونغرس، لصالح مشروع القرار، مقابل 219 صوتا رافضا. وبذلك، لم يُقبل مشروع القانون الذي قدَّمه النائب الجمهوري توماس ماسي والنائب الديمقراطي رو خانا، والذي كان يهدف إلى منع ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.