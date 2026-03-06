طمرة: مصابان أحدهما حالته خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة في منطقة الجليل عن إصابة شخصين بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة بينما الآخر بالمتوسطة.

أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل، مساء الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

من مكان الجريمة في مدينة طمرة pic.twitter.com/mwJ0Co6QZy — موقع عرب 48 (@arab48website) March 6, 2026

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 56 قتيلًا، بينهم 30 منذ بداية الشهر الجاري، و9 منذ بداية شهر رمضان، فيما سُجّل خلال كانون الثاني/ يناير الماضي 26 قتيلًا.

ومن بين الضحايا 4 أشخاص قُتلوا برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتَيان دون سن 18 عامًا.

وشهد المجتمع العربي، مؤخرا، احتجاجات تنديدًا بتفاقم الجريمة، واتهامًا للسلطات والشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحتها. وقد انطلقت شرارة التحركات من سخنين بإضراب عام، تبعته خطوات احتجاجية في عدد من البلدات العربية، إلى جانب مظاهرتين قطريتين في سخنين وتل أبيب، فضلًا عن قافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية باتجاه القدس.

يُذكر أن عام 2025 سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلًا عربيًا، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.