شهيد برصاص المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين شقيقين في واد الرخيم بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، ما أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بجراح حرجة.

استشهد الشاب أمير محمد شناران وأصيب شقيقه بجراح حرجة برصاص المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة؛ اليوم السبت.

وأفادت مصادر صحافية، بأن المستوطنين أطلقوا النار على الشقيقين من مسافة صفر في منطقة واد الرخيم.

من مكان استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص مستوطن في مسافر يطا جنوب الخليل pic.twitter.com/aEhHGnAkjq — موقع عرب 48 (@arab48website) March 7, 2026

وزعمت تقارير إسرائيلية، أن المستوطن الذي أقام مزرعة على أراضي الفلسطينيين، تعرض لاعتداء على إثره أطلق النار على الشابين.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة ومصادر طبية، إن الشاب شناران وشقيقه تعرضا لإطلاق نار من مستوطنين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي الفلسطينيين، أثناء تواجدهما في محيط منزلهما في خربة واد الرخيم.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 4 شهداء، فيما ارتفعت الحصيلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 40 شهيدا، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة؛ وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون عددا من الفلسطينيين شرق عاطوف، وحاولوا سرقة مواشيهم.

ويعاني المواطنون في تجمعات الشريط الشرقي لمحافظة طوباس، من تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين بحقهم.

وخلال عامين، أجربت أكثر من 4 تجمعات فلسطينية على الإفراغ بشكل كامل من السكان، فيما سجل رحيل عشرات العائلات من تجمعات أخرى.

وأصيب 8 فلسطينيين بهجوم مستوطنين عليهم في منطقة الرأس الأحمر جنوب طوباس.

وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر، إن طواقمها في طوباس تعاملت مع 5 إصابات نتيجة هجوم المستوطنين عليهم بالضرب المبرح في منطقة الرأس الأحمر، مشيرة إلى أنه جرى نقلها إلى المستشفى.