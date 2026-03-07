نتنياهو: لدينا الكثير من المفاجآت لزعزعة النظام الإيراني ونواصل الحرب بكل قوة

عدّ نتنياهو أن لدى إسرائيل الكثير من المفاجآت لزعزعة النظام الإيراني، مشيرا إلى مواصلة الحرب بكل قوة، وفي المقابل هدد لبنان بتداعيات كارثية إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها لنزع سلاح حزب الله.

نتنياهو خلال كلمته، مساء السبت

توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب على إيران بـ"كل قوة"، فيما هدد لبنان بـ"تداعيات كارثية"، وذلك في إحاطة صحافية أدلى بها مساء السبت مع دخول الحرب الإسرائيلية - الأميركية على طهران الأسبوع الثاني.

وقال نتنياهو خلال كلمته "مستمرون ضد إيران بكل قوة"، وخاطب الإسرائيليين قائلا "كما وعدتكم بعد السابع من أكتوبر أننا سنغير الشرق الأوسط".

وأضاف "عندما التقيت (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة قال لي يجب منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وقد أطلقنا عملية ’زئير الأسد’ لكي يتمكن الشعب الإيراني من أخذ زمام الأمور وتقرير مصيره بيده".

وعدّ نتنياهو "لدينا الكثير من المفاجآت لزعزعة النظام الإيراني، وأقول لعناصر النظام إنكم ضمن أهدافنا أيضا، ومن يلقي سلاحه لن نؤذيه".

وخاطب الإيرانيين بالقول "لقد اقتربت لحظة الحقيقة. إن التحرر من نيران الاستبداد يعتمد عليكم. إذا انتفضتم، فلن يطول اليوم الذي تعود فيه إسرائيل وإيران إلى صداقتهما الشجاعة"؛ في إشارة إلى خروجهم للاحتجاجات في الشوارع.

واعتبر نتنياهو، أن "نجاحنا في إيران سيؤدي إلى توسع دراماتيكي في دائرة السلام بالمنطقة"، مضيفا "نتلقى توجهات من الكثير من الدول للتعاون المشترك، وهي تقوم بذلك من منطلق أننا أقوياء وصادقين".

كما هدد لبنان بتداعيات كارثية، ودعا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها ونزع سلاح حزب الله.