اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران

مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الأعلى، الذي اغتيل في بداية الحرب (Getty Images)

اختير مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الأعلى الذي اغتيل مع بداية الحرب، مرشدا جديدا لإيران، بحسب ما أورد التلفزيون الإيراني، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقبل أن يُعلن عن انتخابه مرشدا جديدا، برز مجتبى بوصفه الأوفر حظا لخلافة والده في المنصب، وذلك بعد سنوات قضاها في توطيد علاقات وثيقة مع قوات الحرس الثوري، ​وبناء نفوذ داخل المؤسسة الدينية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين إيرانيين، أن مجتبى خامنئي (56 عاما) نجا من الحرب الجوية الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وتنظر إليه المؤسسة الحاكمة في ‌إيران على أنه خليفة محتمل لوالده، الذي قُتل في غارة جوية، السبت الماضي.

وأضاف المصدران أن مجتبى، وهو رجل دين نافذ، عارض الإصلاحيين الذين يسعون إلى الانخراط مع الغرب في محاولته لكبح البرنامج النووي الإيراني، ويطالبون منذ فترة طويلة بمزيد من الحريات.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري، تمنحه نفوذا إضافيا عبر أجهزة إيران السياسية والأمنية، وبنى أيضا نفوذا خلف الكواليس، بصفته "حارس بوابة" والده.

تفاصيل أوفى تباعا....