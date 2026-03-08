رئيس الأركان الإسرائيليّ: الحرب "ستستمر لوقت طويل" وستحدّد أمننا لسنوات عديدة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، اليوم الأحد، إنّ الحرب "ستستمر لوقت طويل"، مشدّدا على أنها ستحدّد أمن ومستقبل إسرائيل "لسنوات عديدة مقبلة".

جاء ذلك خلال تقييم للوضع، أجراه زامير، الأحد، بمشاركة "قائد قيادة الجبهة الداخلية، شاي كلابر، وقائد فرقة الدفاع الجوي، وعدد من القادة الآخرين"، وفق بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ.

وقال زامير: "خلال الليل، نفذنا عملية ضد قوات ’فيلق القدس’ في بيروت، ونجحنا في استهدافها، وأؤكد لكم أنه لا يوجد مكان آمن لوكلاء إيران، لا في الشرق الأوسط، ولا في بيروت، ولا في أي مكان آخر".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، شهدنا إطلاق نار كثيف على مناطق شمالية، كما وقع حدث الليلة الماضية"، في إشارة إلى مقتل اثنين من عناصر الجيش الإسرائيليّ.

وتابع زامير: "حزب الله ذراع متطرفة لإيران، وهو يدفع وسيظلّ يدفع ثمنًا باهظًا لذلك".

وشدّد على أن "إسرائيل تعيش حالة طوارئ مستمرة منذ عامين، وما نحتاجه الآن هو الصبر؛ سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا، وعليكم الاستعداد لذلك، مهما طال".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ إن "هذه حرب أجيالنا، إنها حرب مصيرية، وحرب حاسمة، وستحدّد هذه الحرب مستقبلنا وأمننا هنا لسنوات عديدة مقبلة".

