شهيدان برصاص الاحتلال قرب حاجز زعترة شمالي الضفة الغربية بادعاء محاولتهما تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار

استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز زعترة شمالي الضفة، بعد ادعاء محاولة دهس وإطلاق نار ضد قواته. الجيش قال إنه رد بإطلاق النار دون إصابات بصفوفه. يأتي ذلك ضمن تصاعد الانتهاكات بالضفة التي خلّفت شهداء وجرحى ومعتقلين.

استشهد شخصان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ، قرب حاجز زعترة، شماليّ الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، بادّعاء محاولتهما تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فتحت النار على مركبة يستقلها شابان، أثناء مرورهما على شارع مفترق زعترة جنوبا.

وزعم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار استهدفت قواته، قرب (زعترة)، شمالي الضفة الغربية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "مسلحين حاولا تنفيذ عملية دهس مدمجة بإطلاق نار باتجاه قوات الجيش في محيط مفرق ’تفواح’".

من المكان: شهيدان برصاص الاحتلال قرب حاجز زعترة شماليّ الضفة الغربية بادعاء محاولتهما تنفيذ عملية pic.twitter.com/sqi4svb7L1 — موقع عرب 48 (@arab48website) March 12, 2026

وأضاف أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار، ما أدى إلى "تحييد المنفذين"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أنه لم تسجل إصابات في صفوف الجنود.

وقال إن جيش الاحتلال أغلق عددا من الحواجز والبوابات العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وشدد من أجراءاته عليها.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين، هاجموا مركبات الأهالي، بالحجارة قرب مفرق جماعين، ما أدى إلى إلحاق أضرار في عدد منها.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إجمالا عن استشهاد ألف و125 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الأهالي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراضي محتلة.