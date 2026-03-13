63 قتيلا هذا العام وجرائم متواصلة في رمضان: مقتل شاب في أم الفحم

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمنطقة الشاغور في مدينة أم الفحم عن مقتل شاب بعد إصابته بجراح حرجة؛ لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 63 قتيلا.

قتل الشاب إبراهيم كمال بركات جبارين (25 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في منطقة الشاغور بمدينة أم الفحم، مساء الجمعة؛ لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 63 قتيلا.

وفي التفاصيل، فإن الشاب تعرض لجريمة إطلاق نار بينما كان داخل مركبته.

ضحية الجريمة إبراهيم بركات جبارين

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب الذي عانى من جروح حرجة في القسم العلوي من جسده، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال البراميديك حسام توفيق، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا شابا وهو يعاني من إصابات بالغة الخطورة، إذ كان فاقدا للوعي وبلا نبض، وعلى الفور قدمنا عمليات إنعاش متواصلة ثم نقلناه إلى المستشفى".

من مكان جريمة القتل في مدينة أم الفحم pic.twitter.com/bRZ17bpcLt — موقع عرب 48 (@arab48website) March 13, 2026

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في خلفية الجريمة، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.

63 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2026 إلى 63 قتيلًا. وتشير المعطيات إلى أن 60 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، فيما كان 32 من القتلى دون سن الثلاثين.

كما تشمل الحصيلة ثلاث نساء، إضافة إلى ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص الشرطة.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ عدد الضحايا 51 قتيلًا، ما يعني ارتفاعًا يقارب 26% في جرائم القتل.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الضحايا في ظل مطالبات متزايدة من قيادات المجتمع العربي للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات فعلية لمكافحة الجريمة وجمع السلاح غير المرخص.

وشهدت البلدات العربية خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات وتحركات شعبية تنديدًا بتفاقم العنف والجريمة، وسط اتهامات للشرطة بالتقصير في مواجهة الظاهرة.