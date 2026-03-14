شهداء وغارات في جنوب لبنان وصواريخ نحو الشمال في اليوم الـ12 للحرب الإسرائيلية

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي أغار على منزل في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، بينما تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي متواصل.

تصاعدت المواجهات منذ فجر اليوم السبت مع تبادل للقصف الصاروخي والغارات الجوية على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، مقابل إطلاق صواريخ باتجاه شمالي البلاد، ضمن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.

ففي الجليل الغربي، دوت صباح اليوم صافرات الإنذار عقب رشقة صاروخية أُطلقت من لبنان، في وقت أعلن فيه "حزب الله" استهداف مستوطنات شمالي البلاد وتجمعات لجنود إسرائيليين في جنوبي لبنان بصليات صاروخية.

واستشهد 23 لبنانيا بينهم 12 من الأطقم الطبية، منذ فجر السبت، في غارات إسرائيلية متفرقة على الأراضي اللبنانية، ضمن الحرب المتواصلة منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

وفي أحدث الغارات، استُشهد 4 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف شقة في حارة صيدا جنوبي لبنان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي محافظة النبطية، استُشهد 12 من الطواقم الطبية من الأطباء والمسعفين والممرضين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج قلاوية بقضاء بنت جبيل، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

وأضافت الوزارة في حينه أن "عمليات الإنقاذ متواصلة بحثا عن مفقودين تحت الأنقاض".

وفي المحافظة ذاتها، استُشهد 7 أشخاص وأُصيب آخرون في غارة إسرائيلية على حي الراهبات، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان ما أسفر حتى مساء الجمعة عن مقتل أكثر من 773 شخصا بينهم 103 أطفال، وإصابة 1933 آخرين، بينهم 326 طفلاً.وفي 2 مارس/ آذار الجاري، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي.

تغطية خاصة: