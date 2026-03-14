قتلى جراء هجوم بمسيّرة في بغداد وأنباء عن اغتيال شخصية بـ"الحشد الشعبي"

قتل عدد من الأشخاص من جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منزلا وسط بغداد، وتحدثت تقارير عن أنباء اغتيال شخصية في هيئة "الحشد الشعبي" الموالية لإيران.

تصاعد الدخان إثر هجوم على مقر "الحشد الشعبي" في كركوك بالعراق (توضيحية - Gettyimages)

استهدف هجوم بطائرة مسيّرة منزلا في وسط العاصمة العراقية بغداد بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت، وتحدث مصدر أمني عراقي عن وقوع قتلى من جراء الهجوم.

وأفاد "التلفزيون العربي" بوقوع انفجارين ضخمين في بغداد، وتحدثت أنباء عن اغتيال شخصية بهيئة "الحشد الشعبي" التي تضم فصائل مسلحة موالية لإيران، وذلك في منطقة العرصات وسط العاصمة.

وأكد مصدر أمني عراقي، سقوط قتلى من جراء الهجوم، وأفاد بوقوع قصف جوي استهدف موقعا في سهل نينوى شمالي البلاد؛ بحسب ما نقل عنه "التلفزيون العربي".

ويأتي هذا الهجوم غداة تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية من طراز (KC-135) غربي العراق ومقتل أفراد طاقمها البالغ عددهم 5 عسكريين؛ بحسب ما أعلنت واشنطن التي نفت في الوقت ذاته أن يكون تحطمها نتيجة "نيران صديقة أو معادية".

وتبنت "المقاومة الإسلامية" في العراق إسقاط طائرة التزود بالوقود الأميركية، وقالت إنها نفذت العملية بـ"السلاح المناسب". كما أعلنت استهداف وإصابة طائرة أميركية ثانية من طراز (KC-135) أيضا، ما أدى إلى هروب طاقمها وهبوطها اضطراريا في أحد المطارات.

