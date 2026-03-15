تقرير: محادثات بين لبنان وإسرائيل بالأيام المقبلة لنزع سلاح حزب الله

أفاد تقرير بأن إسرائيل ولبنان يستعدان لبدء محادثات الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مع طرح مسألة نزع سلاح حزب الله ضمن أهداف المفاوضات المتوقعة.

يُتوقع أن تُجري تل أبيب وبيروت محادثات، تبدأ خلال الأيام المقبلة، لوقف الحرب على لبنان، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ، مساء الأحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤوليّن إسرائيليين، أنه "من المتوقع ⁠أن ​تعقد ​إسرائيل ولبنان محادثات، خلال ​الأيام ​المقبلة".

وأضافت أن المحادثات تأتي "بهدف التوصل ‌إلى ⁠وقف دائم لإطلاق ​النار، ​يُفضي ⁠إلى نزع ​سلاح ​حزب ⁠الله".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، مساء الأحد، أنه يتوقع أن تصادق الحكومة على تعبئة نحو 450 ألف جندي احتياطي، وذلك في إطار التحضيرات لعملية برية محتملة في لبنان.

وأضافت هيئة البثّ أنّه في هذه المرحلة، يُعدّ هذا الطلب مُقدّمًا من الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن، ويتوقع أن يحظى بموافقة الوزراء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، قريبًا.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، رون ديرمر، قد أجرى زيارة إلى السعودية في الأيام الأخيرة، بحث خلالها مع مسؤولين في الرياض مبادرة لإطلاق مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء التصعيد في لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ديرمر ناقش خلال الزيارة "مبادرة متجددة للتسوية في لبنان"، في إطار اتصالات تتعلق بـ"اليوم التالي لاستنفاد القتال ضد حزب الله"، مشيرة إلى أن هذه المساعي تشمل أيضًا مشاركة الحكومة اللبنانية والبيت الأبيض والرئاسة الفرنسية.

وبحسب التقرير، تطالب بيروت بأن تُجرى المفاوضات بشكل مباشر مع إسرائيل في دولة ثالثة، فيما تنتظر موافقة إسرائيلية على هذا الطرح.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ديرمر زار السعودية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الجانب الرسمي الإسرائيلي لا ينفي إجراء هذه الزيارة ومناقشة الملف اللبناني خلالها.

وأفاد مصدر وكالة "فرانس برس" للأنباء، أمس، بأن لبنان يعمل على تشكيل وفد للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف الحرب، وذلك في ظل دعوة فرنسية لعقد مثل هذه المباحثات.

وبعد اندلاع الحرب في الثاني من آذار/ مارس، اقترح الرئيس اللبناني، جوزيف عون، التفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل، لكنه أكد الجمعة أنه لم يتلقّ ردا على هذا المقترح. ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، إسرائيل إلى القبول بإجراء "محادثات مباشرة" مع الحكومة اللبنانية، معربا عن استعداده لتسهيلها واستضافتها في باريس.

وقال المصدر الرسمي اللبناني، إن "المفاوضات مطروحة، والتحضيرات جارية لتشكيل الوفد، ولكن لا يوجد أجندة لهذا التفاوض ولم يحدد التوقيت ولا المكان بين باريس وقبرص وكل المسائل لا تزال قيد الدرس".

وأضاف المصدر "مبادرة الرئيس على الطاولة، وهناك ترحيب أوروبي بها كما من العديد من الدول، ولكن أيضا نحتاج إلى التزام اسرائيلي بشأن الهدنة أو وقف النار".

وأمس السبت، أوردت صحيفة "هآرتس" بأن الولايات المتحدة الأميركية ستشارك أيضا في هذه المفاوضات، ومن يقودها هو صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر.

واندلعت الحرب بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من آذار/ مارس "ثأرا" لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. فيما شنّت تل أبيب عدوانا واسع النطاق على لبنان، ويتوغل جيشها بريًّا في جنوبه المحاذي لحدودها.