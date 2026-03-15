مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لا نتقدم بالوتيرة التي حددناها في إيران

مسؤولون أمنيون إسرائيليون دعوا لإعادة تقييم أهداف الحرب ضد إيران بسبب بطء التقدم رغم نجاح الضربة الأولى. وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير 70% من منصات الصواريخ ونحو 100 منظومة دفاع جوي، مع استمرار الهجمات، رغم توقعات دونالد ترامب بانتهاء العملية قريبًا.

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إنهم "بحاجة إلى إعادة تقييم أهداف الحرب في إيران"، مشدّدين على أنه "لا نتقدم بالوتيرة التي حددناها"، بحسب تقرير صحافي، الأحد، فيما سارع الجيش الإسرائيليّ إلى نفي ذلك، مؤكّدا تعاظُم "الإنجازات" يوميًّا، مع الإشارة إلى أنه لا تزال هناك "آلاف الأهداف" في إيران.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن الضربة الأولى التي وجّهتها تل أبيب لإيران في بداية الحرب، قد "تجاوزت التوقعات"؛ ومع ذلك، هناك صعوبة بالغة في حشد الشعب الإيراني في الشوارع بأعداد غفيرة، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، مساء الأحد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لمزيد من التحرّكات الكبرى في إيران، والتي يُتوقّع أن تؤثر على سير الحرب".

الجيش الإسرائيلي: "إنجازات تفوق التوقّعات"

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، إن "النظام الإيراني ضعيف وغير مستقرّ، ويُحاول إخفاء ذلك عن مواطنيه".

وتابع: "لقد حققنا إنجازات تفوق توقعاتنا"، والإنجازات كبيرة، وتتعاظم كلّ يوم"، مضيفا: "لقد قضينا على 40 مسؤولا رفيع المستوى، من بينهم (المرشد الإيرانيّ الأعلى الذي اغتيل مع بدء الحرب) علي خامنئي".

وأضاف أن "هذه ثلاثة اجتماعات رئيسية، اغتلنا خلالها معظم كبار مسؤولي أجهزة الاستخبارات والأمن. وفي وقت لاحق، ضربنا منظومة الصواريخ الباليستية، فقد أصبنا أكثر من 700 صاروخ، وعطلنا 70% من منصات الإطلاق".

وذكر أن إسرائيل "تقضي على كافة المنظومات والقدرات التابعة للنظام الإيراني"، مشددا "لدينا آلاف الأهداف الأخرى في إيران".

الاستخبارات العسكرية: 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية خرجت عن الخدمة

وفي سياق ذي صلة، ذكرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان")، إن نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، قد خرجت عن الخدمة نتيجةً للهجمات، وأن قدرة إيران على إنتاج الصواريخ متوقفة تمامًا حاليًا.

جاء ذلك في بيان أصدرته شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، الأحد، والذي يلخّص أول أسبوعين من الحرب الإسرائيلية الأميركية ضدّ إيران.

وأكّدت شعبة الاستخبارات وجود أهداف أخرى للهجوم داخل إيران، قبل إعلان انتهاء العملية العسكرية. ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موعدًا تقريبيًا لإنهاء الحرب، إلا أن "الخطط المستقبلية تبدو متعارضة مع تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن العملية (العسكرية) ستنتهي ’قريبًا’"، وفق "كان 11".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تدمير نحو 100 منظومة دفاع جوي في إيران، و120 جهاز كشف ورادار؛ كما أُطلق 360 صاروخًا على إسرائيل في أول أسبوعين من الحرب، مع انخفاض ملحوظ في عدد عمليات الإطلاق في كل جولة بعد الأيام الأولى.

وحتى الآن، شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على نحو ألفين و200 موقع تابع للنظام الإيرانيّ، بما في ذلك مواقع مرتبطة بالحرس الثوري، والوزارات، والقيادة، والأمن الداخلي، وقوات الباسيج، مع التركيز على الهجمات في العاصمة، طهران، "حيث تُعطي مديرية الاستخبارات الأولوية للأهداف التي يتم رصدها عند القبض على عناصر داخل المباني".

وتطرّق الجيش الإسرائيليّ إلى مسألة التسلّح الإيراني، مشيرًا إلى أن النظام في الإيرانيّ قد تمكّن، منذ العدوان الإسرائيليّ الأميركيّ، قبل ثمانية أشهر، من إنتاج نحو ألف صاروخ باليستيّ إضافيّ.

وأعربت إسرائيل عن قلقها إزاء إنشاء الإيرانيين منشآت جديدة تحت الأرض من شأنها أن تُعقّد الهجمات المستقبلية.

مفاجأة طهران واستخدامها قطاع الطاقة للردّ

وتشير شعبة الاستخبارات إلى أن وتيرة الهجمات في إيران، قد "فاقت التوقعات" بفضل القوات الجوية الإسرائيلية والأميركية، وأن هذه الهجمات تُنفذ وفقًا لخطة مُحكمة مُسبقًا، وتُحدَّث كل بضعة أيام.

وتضيف أن عناصرها عملوا لأشهر عديدة على بناء صورة استخباراتية دقيقة، وإنشاء "قاعدة بيانات واسعة للأهداف". وقد سبقت هذه الجهود الاستخباراتية العملية، وشكّلت أساسًا حاسمًا لها.

ويُصعّب تحكّم النظام الإيرانيّ في الإنترنت فهم الوضع على أرض الواقع، والوثائق التي تُنشر تأتي بشكل متقطع. وذكرت شعبة الاستخابارت أن جزءًا كبيرًا من سجلّات الهجمات لم تُنشر.

وأضافت أن النظام الإيراني "فوجئ" بتطورات العملية العسكرية، إذ فقد جزءًا كبيرًا من قيادته السياسية والعسكرية، بينما يتخفّى معظم كبار المسؤولين ويواجهون صعوبة في اتخاذ القرارات.

وتزداد هذه الصعوبة وضوحًا بعد اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي خلّف فراغًا كبيرًا. وتقول إسرائيل إن تعيين مجتبى خامنئي عقب اغتيال والده، في هذا المنصب غير واضح، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان يتخذ قرارات في ضوء وضعه الصحيّ.

واتخذ الإيرانيون قرارًا إستراتيجيًا باستخدام قطاع الطاقة للرد، وقد أدى التهديد الذي يواجه الممر الملاحي في مضيق هرمز، السبت، إلى هجوم أميركي على الجزيرة النفطية الإيرانية.

وذكرت شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أن ما تصفه إسرائيل بـ"المحور الشيعي" ضعيف، وأن إيران استنجدت بالمنظمات الوكيلة للانضمام إلى الحرب.

وبعد انضمام حزب الله والمجموعات الشيعية في العراق، ومع استمرار امتناع الحوثيين عن الرد؛ تراقب إسرائيل اليمن، وتستعد لاحتمال انضمام الحوثيين إلى الحرب.

ما قبل الحرب والضربة الأولى

عندما اندلعت الاحتجاجات في إيران في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، ورغم الأزمة والوضع الاقتصادي، واصلت إيران تخصيص موارد لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وخلافًا لتصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمقتل 32 ألف متظاهر في الاحتجاجات، تُقدّم شعبة الاستخبارات العسكرية أرقامًا أقلّ بكثير، تتراوَح ما بين 5 آلاف و10 آلاف متظاهر، قُتلوا من قِبل النظام.

وفي الأيام التي سبقت بدء الحرب، تابعت شعبة الاستخبارات عن كثب المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. وقد أصرّ الجيش الإسرائيلي على أن ما حدث كان مجرد "استعراض"، وأن إيران لم تنوي التخلّي عن اليورانيوم المخصّب.

وبعد أن تبيّن لإسرائيل أن طهران، قد بدأت بتحصين مواقع نووية، اتُخذ قرار بشن الحرب قبل فوات الأوان، وقبل أن يصعب استهداف تلك المواقع بضربة جوية.

وقد وُضِعَت خطّة الضربة الافتتاحية في إيران، قبل أشهر من بدء الحرب، حيث كان هناك اتفاق على استهداف ثلاثة مواقع في وقت واحد، لشلّ القيادة الإيرانية، وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية للجيش والحرس الثوري.

ومن بين الأهداف، تعرّض مجمع القيادة الذي كان يتواجد فيه المرشد الأعلى خامنئي، ومجلس الدفاع الذي كان يضمّ 12 مسؤولا رفيع المستوى، برئاسة علي شمخاني، والمقرّ الوزاري الذي كان يضم ّما لا يقل عن 20 مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى، لهجوم متزامن في صباح بدء الحرب.

وكانت إيران، وفقا لشعبة الاستخبارات، تعتقد أن الضربة الافتتاحية، ستُنفّذ ليلا.