مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرملة وإصابة آخر في مشيرفة

قُتل شاب إثر إطلاق نار استهدفه أثناء قيادته دراجة نارية في مدينة الرملة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة على خلفية ثأر ونزاع مستمر، فيما باشرت الشرطة جمع الأدلة وملاحقة مشتبهين. وارتفعت حصيلة ضحايا العنف بالمجتمع العربي إلى 64.

قُتل شاب جرّاء إطلاق نار استهدفه وهو على دراجة نارية، بجريمة ارتُكبت في مدينة الرملة، مساء الإثنين، فيما أُصيب آخر بجراح حرجة بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة مشيرفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ضحية جريمة القتل في الرملة، هو الشاب مروان أبو غانم.

وقالت الشرطة في بيان، إنّ "شخصا أُصيب بجروح حرجة جدًا، إثر تعرضه لإطلاق نار استهدف دراجته النارية في مدينة الرملة، قبل قليل"، لتُقرّ وفاته بعد ذلك.

وذكرت الشرطة أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة وقعت بدافع الثأر إثر نزاع مستمر".

وأضافت أن "قوات الشرطة تتواجد في موقع الجريمة لجمع الأدلة، وتجري حاليًا عمليات مطاردة واسعة، بحثًا عن المشتبه بهم".

وفي ما يتعلّق بالجريمة الأُخرى، ذكرت الشرطة في بيان، أنها "فتحت تحقيقًا قبل قليل في جريمة إطلاق نار استهدفت شابا في بلدة مشيرفة".

وأضافت أن "الجريمة أسفرت عن إصابة الشاب بجروح حرجة جدا، وفقا للمصادر الطبية"، مشير إلى أن قواتها "تتواجد حاليًا في موقع الجريمة لجمع الأدلة، والتحقيق في الملابسات".

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 10 ضحايا، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 64 ضحية، من بينهم 63 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا، ثلاثة برصاص الشرطة، وثلاث نساء، و3 فتيان دون عمر 18 عاما. ولا تشمل الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق الإثنين، قُتل الشاب مجدي طلال ناصر (37 عاما) بجريمة ارتُكبت في الطيرة. وقد أطلق عليه الجناة النار بجانب منزله، عندما كان متوجها إلى العمل.