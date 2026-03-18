إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح بعد توقيفه في القدس

أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح في القدس أثناء توجهه لإفطار رمضاني، واقتادته للتحقيق في مركز المسكوبية بدعوى إثارة الشغب، قبل الإفراج عنه لاحقا.

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، الشيخ رائد صلاح، خلال تواجده في مدينة القدس المحتلة، ونقلته إلى مركز شرطة المسكوبية، قبل أن تُطلق سراحه، بعد التحقيق معه.

وقبل أن يُطلق سراح الشيخ صلاح، ذكر المحامي خالد زبارقة في حديث لـ"عرب 48"، أن قوات أمن إسرائيلية، اعتقلت الشيخ رائد صلاح في القدس، مشيرا إلى أنها اعتقلته خلال تواجده في سيارته الخاصة، بداعي "تصرّف من شأنه إثارة الشغب".

وأضاف أن توقيف الشيخ صلاح نُفِّذ أثناء توجهه لتلبية دعوة إفطار رمضاني في مدينة القدس.

وقال المحامي زبارقة: "التقيت قبل قليل الشيخ رائد صلاح في مركز شرطة المسكوبية في مدينة القدس، وذلك بعد اقتياده للتحقيق في محطة الشرطة، حيث كان حينها متوجهًا للإفطار لدى إحدى العائلات في مدينة القدس".

وأضاف أن "الشرطة اعترضت الشيخ وهو داخل مركبته في مدينة القدس، ونقل إلى التحقيق في محطة شرطة المسكوبية في المدينة، وقد دخل إلى التحقيق قبل قليل، وننتظر خروجه من التحقيق، حتى نفهم أسباب هذا الاعتقال، غير الواضح حتى اللحظة".

وبشأن عرضه على المحكمة، قال زبارقة: "لا نعلم حتى اللحظة كامل التفاصيل، ومن غير المعلوم لنا إذا كانت الشرطة ستعرض الشيخ على محكمة، أو إذا كانت ستطالب بتمديد اعتقاله".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت الشيخ رائد صلاح مرات عدة في السابق من السفر خارج البلاد، كما مُنع لأعوام عدة من دخول القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقضى الشيخ رائد صلاح أحكاما مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في العام 2016، واعتُقل عام 2020، وفُرض عليه كذلك الحبس المنزلي.