ترامب: قلت لنتنياهو لا تضرب منشآت الطاقة في إيران لكنه فعل ذلك

ترامب: قلت لنتنياهو لا تضرب منشآت الطاقة لكنه فعل ذلك

قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إنه قال لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بألّا يضرب منشآت الطاقة في إيران، لكن لاأخير، "فعل ذلك".

