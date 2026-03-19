4 نساء عربيات قتيلات منذ بدء العام: مقتل امرأة بجريمة إطلاق نار في اللد

قُتلت امرأة بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة اللد، بعد انتصاف الأربعاء، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بدء العام الجاري إلى 66، بينهم 4 نساء.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه "عند الساعة 00:20، ورد بلاغ عن إصابة امرأة بطلقات نارية في اللد".

وأضاف أن مسعفيه "قدّموا الإسعافات الأولية وقاموا بعمليات إنعاش قلبيّ ورئويّ، وفي نهايتها، أُقرّت وفاة امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، متأثرة بجروح ناجمة عن طلقات نارية".

وقال مسعف: "وجدنا امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا فاقدة للوعي، من دون نبض ولا تنفّس، مصابة بجروح بالغة ناجمة عن طلقات نارية في جسدها".

قرب موقع مقتل المغدورة

وقبل أن تُقرّ وفاة المغدورة، قالت الشرطة في بيان، إن " امرأة في الأربعينيات من عمرها أُصيبت بجروح حرجة، جرّاء تعرضها لجريمة إطلاق نار قبل قليل في مدينة اللد".

وأضاف أنها "باشرت بفتح تحقيق في الجريمة، وتُجري عمليات تمشيط واسعة ومطاردة مكثفة للقبض على المشتبه بهم".

كما ذكرت أن "الخلفية جنائية".

وبالجريمة اللتي ارتُكبت ليل الأربعاء - الخميس في اللد، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 12 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 66 ضحية، من بينهم 65 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا، أربع نساء، وثلاثة برصاص الشرطة، و3 فتيان دون عمر 18 عاما. ولا تشمل الإحصائية مدينة القدس المحتلة.