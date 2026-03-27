يافا: مقتل رجل وإصابة نجله في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة يافا عن مقتل رجل وإصابة نجله بجراح متوسطة، مع استمرار الجرائم بالمجتمع العربي وسط تقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية.

من مكان جريمة سابقة في يافا

قتل رجل، في الخمسينيات من عمره، وأصيب نجله القاصر بجروح وصفت بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا، ليل الجمعة – السبت.

ونقل الضحية بحالة حرجة إلى المستشفى، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة بالمجتمع العربي.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 15 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 69 ضحية، من بينهم 68 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا خمس نساء، وثلاثة قُتلوا برصاص الشرطة، وثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا. ولا تشمل هذه الإحصائية مدينة القدس المحتلة.