النقب: مصرع 3 شبان في حادث طرق

لقي 3 شبان، في الثلاثينيات من أعمارهم، مصارعهم وأصيب آخران بجروح خطيرة جراء وقوع حادث طرق بين 3 مركبات على شارع 316 قرب بلدة حورة في منطقة النقب، مساء اليوم السبت.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وأقر وفاة 3 شبان بعدما كانوا من دون علامات حياة، وقدم العلاجات الأولية لمصابين آخرين عانيا جروحا خطيرة في الرأس وأطراف جسديهما.

وقال د. زياد أبو عرار، إن "الحديث يدور عن حادث مروع وقاتل، إذ اصطدمت 3 مركبات ببعضها البعض، وقد رأينا 3 شبان وهم فاقدو الوعي وبلا علامات حياة من جراء الحادث، كما أصيب شابان بجروح خطيرة في الرأس والأطراف، وقد قدمنا لهما العلاجات الأولية ثم نقلناهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

يشار إلى أن 95 شخصا بينهم 41 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2026، بحسب آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".