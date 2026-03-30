شهيد برصاص الاحتلال في الخليل وإصابة شاب في الرام

استشهد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد - الإثنين، في دورا بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب آخر في الرام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قوّاته "العاملة في منطقة مدينة دورا، رصدت مسلحا بسكين كان يركض باتجاهها، قبل قليل، وبمجرد رصده، ردت القوات بإطلاق النار عليه وقتلته".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، وخلال عملية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الرام، أطلقت القوات النار على (شخص) كان يسرع بسيارته نحوها بشكل يشكل خطرا عليها. وتم تحييده".

وذكر أنه "لم تقع أي إصابات في صفوف قواته".

