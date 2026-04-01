73 قتيلا عربيا منذ مطلع العام: مقتل شاب في باقة الغربية

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة باقة الغربية عن مقتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 73 قتيلا.

قتل الشاب عدي صبحي عياط (32 عاما)، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية، ليل الأربعاء – الخميس؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 73 قتيلا.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طاقمها قدم عمليات الإنعاش للمصاب، بيد أنه جرى إقرار وفاته خلال نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

الضحية عدي عياط

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

73 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 73 ضحية، من بينهم 72 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا خمس نساء، وثلاثة شبان قُتلوا برصاص الشرطة، وثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا. ولا تشمل هذه الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح.

يُذكر أن عام 2025 سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلًا عربيًا، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.