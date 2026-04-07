تركيا: قتلى ومصابون بعد إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

أعلنت السلطات الأمنية في إسطنبول تحييد ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار قرب مبنى القنصلية الإسرائيلية، فيما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لم يكن أي أشخاص داخل قنصليتها.

أعلنت السلطات الأمنية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، تحييد ثلاثة أشخاص في حدث إطلاق نار قرب مبنى القنصلية الإسرائيلية بالمدينة، فيما أفادت وسائل إعلام تركية بسقوط قتيل ومصاب واحد على الأقل، وتم اعتقال المصاب بالقرب من الموقع.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن هناك "قتيلا ومصابا واحدا على الأقل قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول"، قبل أن تؤكّد السلطات الأمنية، "تحييد 3 أشخاص أمام مبنى القنصلية الإسرائيلية في المدينة".

فيديو يُظهر جانبا من الاشتباك المسلّح وإطلاق النار قرب القنصلية الإسرائيلية في #إسطنبول.



وأكدت وكالة "رويترز" للأنباء، وقوع "إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول".

فيديو آخر من إسطنبول، خلال تبادل إطلاق النار قرب القنصلية الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى "اعتقال الشخص المصاب قرب القنصلية الإسرائيلية".

